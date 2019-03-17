Пугачева сделала громкое заявление после смерти Началовой

"Пока помнят тебя и любят, ты бессмертна. Прощай, светлая, добрая и бесконечно талантливая девочка", – написала Примадонна в Instagam. Публикацию отметили ее многочисленные друзья – музыкант Валерий Сюткин, модельер Игорь Гуляев и многие, многие другие.

Смерть в 38 лет от заражения крови после натирания тесной обувью ноги кажется всем нелепой, страшной, несправедливой. Жутко и потому, что у Юлии осталась 12-летняя дочь, и от того, что пожилым родителям талантливой артистки придется хоронить единственного ребенка...