Было страшно: Анастасия Заворотнюк рассказала, почему скрывала беременность

Новость о том, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк в третий раз стала матерью, буквально взорвала Сеть. Ведь все девять месяцев актриса тщательно скрывала свою беременность. Более того, даже о рождении дочки знаменитость рассказала спустя лишь четыре месяца. На самом деле, малышка, которую назвали Милой, появилась на свет еще в конце октября и стала первым совместным ребенком Анастасии и ее мужа Петра Чернышова.