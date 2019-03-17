Было страшно: Анастасия Заворотнюк рассказала, почему скрывала беременность

Новость о том, что 47-летняя Анастасия Заворотнюк в третий раз стала матерью, буквально взорвала Сеть. Ведь все девять месяцев актриса тщательно скрывала свою беременность. Более того, даже о рождении дочки знаменитость рассказала спустя лишь четыре месяца. На самом деле, малышка, которую назвали Милой, появилась на свет еще в конце октября и стала первым совместным ребенком Анастасии и ее мужа Петра Чернышова.
По словам Заворотнюк, она скрывала беременность из-за страха: актриса боялась, что если что-то пойдет не так, ее начнут жалеть. Об этом новоиспеченная мама поделилась в интервью журналу Hello!.
Я старалась держать все в тайне и просто исчезла на время. Было страшно, что если что-то пойдет не так, то меня начнут активно жалеть. Я прошла все необходимые обследования у врачей, получила от них одобрение и подтверждение, что все хорошо
- говорит Анастасия.
Также Анастасия воспитывает 22-летнюю дочь Аню и 18-летнего сына Майкла, рожденных в браке с бизнесменом Дмитрием Стрюковым.
У меня трое таких разных детей! И когда я держу на руках маленькую Милу, я вижу в ней и Аню, и Майкла, это какой-то невероятный дар
- поделилась она.