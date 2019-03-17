Всегда рядом: ТОП-3 самых заботливых знака Зодиака

Астрологи утверждают, что такие представители человечества чаще всего рождаются под знаком Рыб, Близнецов или Овна. Согласны?

1. Рыбы

Рыбы - это те люди, которые всегда готовы прийти на помощь другим. Они обожают быть полезными. Забота о близких приносит им истинное удовольствие. К сожалению, многие пользуются добротой Рыб. Этому знаку очень трудно отказывать в просьбах.

Фото иллюстративное ФОТО: Maryna Pleshkun / PantherMedia / Maryna Pleshkun

2. Близнецы

Люди, рожденные под знаком Близнецов, очень заботливые. Они всегда жертвуют своим личным комфортом во благо других. Если вам нужна помощь, звоните представителям этого знака. Они помогут.

Фото иллюстративное. ФОТО: Monkeybusiness Images / PantherMedia / Monkeybusiness Images

3. Овен

Овны, заботясь о других людях, чувствуют себя нужными. Если обстоятельства позволяют, они могут приютить бездомное животное и покормить нуждающегося. Но если возможности нет, они могут отказать, при этом чувствуя себя неловко.

Фото иллюстративное. ФОТО: Sergejs Rahunoks / PantherMedia / Sergejs Rahunoks