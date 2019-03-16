Запомним ее такой... Лучшие фото и выступления Юлии Началовой

По Первому каналу в 90-е также часто крутили клип Началовой «Девчонка и мальчишка». После такого успеха Юлия продолжила работать над собой. Певица экстерном сдала школьную программу за два года и после девятого класса поступила в Гнесинское музыкальное училище.Вместе с Ириной Понаровской Началова ездила на совместные гастроли. Легендарная певица взяла под опеку начинающую исполнительницу. До последних дней Юлия с благодарностью вспоминала тот период творческой биографии.Не остановившись на достигнутом, Юлия захотела сниматься в кино. На первую роль артистку пригласила Нелли Гальчук, которая в то время работала над мюзиклом «Формула радости». Второй картиной стала лирическая комедия «Герой ее романа», близкая по духу Началовой. Затем певица снялась в сериале «Бомба для невесты» и фильме «Д’Артаньян и три мушкетера». Коллеги поддерживали певицу, считая, что ее таланты безграничны.В 2010 году Юлия начала работать над англоязычным альбомом «Wild Butterfly». 11 треков Началова написала совместно с продюсером и композитором Уолтером Афанасьевым, создав пластинку с действительно проникновенными композициями.В феврале 2014 года Юлия участвовала в музыкальном шоу «Один в один». Сразу после окончания сезона Началова выступила в роли наставника в телепередаче «Наш выход». Ей нравилось чувствовать себя учителем и делиться опытом с другими. Юлия не забывала и про собственное творчество, выпустив новый клип на песню «Жди меня».Певица работала не покладая рук. Всего за карьеру артистка записала такие альбомы, как «Музыка любви», «Разные песни о главном» и другие. Большинство композиций рассказывали о чувствах исполнительницы, ее жизнелюбии и целеустремленности. Часть треков из дискографии Юлии написал отец певицы Виктор Началов, который гордился дочерью с детства и сам учил ее нотам.В 2018 году Юлия выпустила клип на песню «Я выбираю», который за полгода набрал миллион просмотров. Хит артистка представила на фестивале «Жара». А накануне нового 2019-го репертуар Началовой пополнился хитом «Миллионы». Она была на вершине успеха, которому мешала лишь тяжелая болезнь.