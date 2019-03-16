Отец Юлии Началовой назвал причину ее смерти

— Когда будет заключение врача, тогда можно будет точно сказать. Но вообще — абсцесс, — сказал он Life Shot , отвечая на соответствующий вопрос.

Госпитализирована в тяжёлом состоянии она была около недели назад. По данным СМИ, некоторое время назад она могла повредить ногу, но рана не была обработана должным образом и началось нагноение. В результате в организме начался воспалительный процесс, что и вынудило Началову обратиться к врачам.