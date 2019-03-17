Вс, 17.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Звезды
  • «Не хочу, чтобы меня жалели». Десять цитат, которые отражали жизнь Юлии Началовой

«Не хочу, чтобы меня жалели». Десять цитат, которые отражали жизнь Юлии Началовой

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Юлия Началова

ФОТО: Instagram

16 марта перестало биться сердце 38-летней певицы, актрисы и телеведущей, пишет Лайф.

Юлия находилась в больнице около недели, где за её жизнь бились врачи. Было принято решение об ампутации ноги, которую звезда, к сожалению, не перенесла. Мы предлагаем вспомнить правила, которыми руководствовалась при жизни Золушка из Воронежа, ставшая настоящей артисткой. Как она того и хотела. У Юлии осталась 12-летняя дочка.

О профессии

С раннего детства я была уверена на сто, даже двести процентов, что стану народной артисткой

О мужчинах

Мне нужен мужчина, который не трындит и совершает поступки. Вот это я ценю. А всё остальное мне уже совсем не интересно

О здоровье

Мне неудобно и не хочется, чтобы меня кто-то постоянно жалел или обсуждал

Об одиночестве

Я никогда не была одна. Рядом со мной родители, дочка Верочка, близкие друзья, которые всегда поддержат

Об отношении к себе

Мне понадобилось время, чтобы добраться до истины, что себя надо уважать не меньше, чем других

О проблемах

В большинстве случаев я настраиваюсь на хорошее: "Это мы победим, перешагнём", "Это пройдёт". Нужно воспитывать в себе силу духа

О жизненных принципах

В работе, в жизни всё должно быть на высшем уровне. Либо делай хорошо, либо не делай вообще

Об отношении к жизни

Надо ощущать жизнь во всех смыслах. Чувствовать радость, боль, гнев — всю гамму эмоций

О детях

Я человек занятой, но найти время на любимую дочь стараюсь всегда

О зависти

Я просто никому не завидую. Это ведь очень важно. Тот, кто завидует, составляет себе неверное представление о жизни

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ