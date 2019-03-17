«Не хочу, чтобы меня жалели». Десять цитат, которые отражали жизнь Юлии Началовой

Юлия находилась в больнице около недели, где за её жизнь бились врачи. Было принято решение об ампутации ноги, которую звезда, к сожалению, не перенесла. Мы предлагаем вспомнить правила, которыми руководствовалась при жизни Золушка из Воронежа, ставшая настоящей артисткой. Как она того и хотела. У Юлии осталась 12-летняя дочка.