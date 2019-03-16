Львы, не упустите момент! Читай гороскоп на 16 марта

Лев

Очень удачный день с точки зрения личной жизни. Не упустите благоприятный момент для сближения с симпатичным вам человеком, романтического знакомства или свидания. При этом за экзотикой лучше не гнаться и новых путей не искать. Отдайте предпочтение привычной обстановке, довольствуйтесь проторенными маршрутами и проверенными методами действий.

В работе возможны серьезные проблемы, вам придется проявить всю свою изобретательность, чтобы найти достойный выход из непростой ситуации. Можно получить помощь от старых друзей или давних партнеров, заручиться поддержкой руководства, обсудить ряд важных вопросов с коллегами.

Дева

Весьма сложный день для Дев, особенно тех, кто ставит перед собой высокие цели и избегает сомнительных методов их достижения. Конфликты возможны как в деловой, так и в личной сфере, особенно у юных представителей знака. Отношения в семье будут складываться непросто, но взаимные уступки и компромиссы помогут не довести дело до серьезных ссор.

Финансовая ситуация весьма сложна, однако вы можете позволить себе потратить небольшую сумму на давно запланированные развлечения. Однако далекие путешествия лучше отложить, они могут оказаться не столь приятными, как вы ожидали. Берегите свое здоровье: возможны простудные заболевания.

Весы

Проявите терпение: решение важных для вас вопросов откладывается на неопределенный срок. Однако появляются весьма заманчивые новые перспективы. Не упустите шанс заключить выгодные сделки: прибыль будет внушительной, хотя получить ее удастся лишь в отдаленном будущем. Командировки сложатся неудачно, в отношениях с иностранными партерами возможны проблемы.

Сложные обстоятельства личной жизни заставляют беспокоиться, чрезвычайно сложно понять, какие именно шаги следует предпринять в данный момент. Будьте терпеливы со старшими родственниками – конфликт, начавшийся в этот день, может затянуться надолго.

Скорпион

В личной жизни складывается сложная ситуация, обстановка накаляется с каждой минутой. Сдержанность и терпение могли бы стать хорошими помощниками, но проявить эти качества удастся далеко не всем Скорпионам: сегодня представители этого знака более вспыльчивы и раздражительны, чем обычно. Отношения с родственниками войдут в нормальное русло во второй половине дня.

Не исключены серьезные проблемы в работе. Этот день отлично подходит для начала отпуска или небольшого путешествия. Если у вас нет возможности кардинально сменить обстановку, старайтесь не оставаться в тени. Выступать с инициативой и вносить новые предложения могут лишь те, у кого есть влиятельные покровители.

Стрелец

Перемены в личной жизни будут очень приятными. В этот день можно завязать многообещающее знакомство, хорошо провести время с любимым человеком, признаться в своих чувствах. Подходит он также для вступления в брак, начала совместной жизни или романтического путешествия. Отношения с родственниками также вполне гармоничны, можно объединить усилия для решения общих проблем.