Сб, 16.03.2019
Какая красивая пара... Россияне, погибшие в авиакатастрофе в Эфиопии, сняли видео перед крушением СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
  • Limon
  • Party
  • Меньше слов, больше дела! В Таллинне выступила украинская музыкальная сенсация KAZKA

Меньше слов, больше дела! В Таллинне выступила украинская музыкальная сенсация KAZKA
ГАЛЕРЕЯ!

Поделиться Поделиться Поделиться E-mail Распечатать Пришли новoсть Комментарии

Музыкальная сенсация из Киева, исполняющая музыку в стиле Indie-pop с элементами folktronica, группа KAZKA вчера выступила в таллиннском клубе Cathouse.

Отметим, что коллектив был сформирован в 2017 году и в его состав входили: вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2018 году к ним присоединяется еще одни музыкант Дмитрий Мазуряк.

Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько украинских рекордов в сфере музыки.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ