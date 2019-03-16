Меньше слов, больше дела! В Таллинне выступила украинская музыкальная сенсация KAZKA
Музыкальная сенсация из Киева, исполняющая музыку в стиле Indie-pop с элементами folktronica, группа KAZKA вчера выступила в таллиннском клубе Cathouse.
Отметим, что коллектив был сформирован в 2017 году и в его состав входили: вокалистка Александра Зарицкая и гитарист Никита Будаш. В 2018 году к ним присоединяется еще одни музыкант Дмитрий Мазуряк.
Успех группе принесла песня «Плакала», побившая сразу несколько украинских рекордов в сфере музыки.