Лайма Вайкуле призналась в наркотической зависимости

«Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу, — объяснила артистка. — Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее».

Не пристрастилась Лайма и к спиртному, чему очень рада. «Было бы иначе — пила бы каждый день, — продолжила она. — Я не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения или неподготовленной — уж слишком уважаю свою публику. Да, подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным».

К слову, на выступлениях у Лаймы случалось всякое, — один из концертов в Одессе едва не закончился трагедией. Во время монтажа многоэтажной сцены техработники перебили световой провод напряжением в 300 вольт. На это в спешке никто не обратил внимание. Певица, ничего не подозревая, коснулась поручня сцены во время исполнения хита. Последовал сильный удар током.

«Что-то такое произошло, что глаза на лоб полезли. Я отпустила поручень и поняла, что падаю. Иду назад, смотрю на клавишника, хочу сказать, чтобы помог мне, и понимаю, что не могу произнести ни слова. Я была тогда в очень хорошей форме, чудом устояла и не упала со второго этажа», — поделилась звезда.