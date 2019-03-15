Пт, 15.03.2019
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Лайма Вайкуле призналась в наркотической зависимости
Певица сделала громкое заявление

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Лайма Вайкуле

ФОТО: Ieva Leiniša / LETA/Scanpix

Едва оторвавшись от маминой юбки, будущая звезда пустилась во все тяжкие. 64-летняя Лайма Вайкуле не скрывает, что имела пагубное пристрастие. К счастью, Лайма сумела вовремя избавиться от зависимости, пишет Starhit.ru.

«Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу, — объяснила артистка. — Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее». 

Не пристрастилась Лайма и к спиртному, чему очень рада. «Было бы иначе — пила бы каждый день, — продолжила она. — Я не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения или неподготовленной — уж слишком уважаю свою публику. Да, подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным». 

К слову, на выступлениях у Лаймы случалось всякое, — один из концертов в Одессе едва не закончился трагедией. Во время монтажа многоэтажной сцены техработники перебили световой провод напряжением в 300 вольт. На это в спешке никто не обратил внимание. Певица, ничего не подозревая, коснулась поручня сцены во время исполнения хита. Последовал сильный удар током.

«Что-то такое произошло, что глаза на лоб полезли. Я отпустила поручень и поняла, что падаю. Иду назад, смотрю на клавишника, хочу сказать, чтобы помог мне, и понимаю, что не могу произнести ни слова. Я была тогда в очень хорошей форме, чудом устояла и не упала со второго этажа», — поделилась звезда.
Певица умудрилась самостоятельно спуститься по лестнице и дойти до гримерки. «Думала об одном: «Сердце. Сердце. Сердце». В голове было только это, — продолжила Вайкуле. — Мне потом рассказали, что это был дикий спазм. Я прокусила язык и щеку. Мое сердце оказалось слишком сильным. Был спазм всех мышц от этого удара током. Пока я ходила, мне стало лучше. Микрофон обернули скотчем — оказалось, что это он пропускал ток. Придя в себя, я продолжила петь

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