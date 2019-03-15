Лайма Вайкуле призналась в наркотической зависимости
Едва оторвавшись от маминой юбки, будущая звезда пустилась во все тяжкие. 64-летняя Лайма Вайкуле не скрывает, что имела пагубное пристрастие. К счастью, Лайма сумела вовремя избавиться от зависимости, пишет Starhit.ru.
«Это было юношеское время, когда хотелось все и сразу, — объяснила артистка. — Тогда я еще не была в шоу-бизнесе. Я только отошла от маминой юбки и стала подвержена влиянию улицы. К счастью, у меня не развилась сильная зависимость. Сочувствую тем ребятам, которые так и не смогли избавиться от нее».
Не пристрастилась Лайма и к спиртному, чему очень рада. «Было бы иначе — пила бы каждый день, — продолжила она. — Я не выходила на сцену в состоянии алкогольного опьянения или неподготовленной — уж слишком уважаю свою публику. Да, подвыпившему человеку кажется, что он крутой, но я считаю это ужасным».
К слову, на выступлениях у Лаймы случалось всякое, — один из концертов в Одессе едва не закончился трагедией. Во время монтажа многоэтажной сцены техработники перебили световой провод напряжением в 300 вольт. На это в спешке никто не обратил внимание. Певица, ничего не подозревая, коснулась поручня сцены во время исполнения хита. Последовал сильный удар током.