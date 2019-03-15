Хочет скрыть беременность? Хайди Клум ошарашила странным выбором наряда для красной дорожки

45-летняя Хайди Клум обладает шикарной фигурой, которую всегда старается подчеркивать выгодными нарядами. Так, для выхода на красную дорожку или светское мероприятие модель зачастую выбирала облегающие платья. Однако в последнее время модные появления вовсе не радуют поклонников Хайди, а, наоборот, шокируют. Объемные платья, балахоны, широкие накидки - в таких образах фанаты с трудом узнают любимую модель.
Примечательно, что такой выбор нарядов многие связывают с беременностью знаменитости. Ведь слухи о том, что Хайди и Том Каулитц ждут ребенка появились еще в начале февраля. Поэтому теперь, когда селебрити резко начала отдавать предпочтение нетипичным для нее объемным платьям, большинство поклонников решили, что таким образом Клум пытается скрыть округлившийся живот.
Так, к примеру, вчера звезда появилась на красной дорожке музыкальной премии iHeartRadio Music Awards. Перед фотогрфами модель предстала в леопардовом платье Christian Siriano и ботфортах Le Silla.