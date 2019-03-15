Одиночество не для нее! У Эмбер Херд новый роман
Если верить западным изданиям, на этот раз избранником актрисы стал известный режиссер, пишет Viva.
О личной жизни Эмбер Херд говорят куда больше, нежели о ее профессиональной актерской деятельности. Впрочем, саму звезду это, кажется, ничуть не огорчает. Наоборот - она рада, что интересна публике и регулярно дает поводы вновь говорить о себе. Так, в недавнем интервью Эмбер разоткровенничалась о своей бисексуальности, а уже сегодня в сети обсуждают новый роман экс-супруги Джонни Деппа. И нет, на этот раз избранницей Херд стала не женщина.
Если верить информации западных СМИ, Эмбер начала встречаться с известным аргентинским режиссером Андресом Мускетти. Папарацци запечатлели влюбленных во время свидания. По словам очевидцев, знаменитости целовались и выглядели очень счастливыми. Что ж, посмотрим, сколько продлится новый роман актрисы.