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Одиночество не для нее! У Эмбер Херд новый роман
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Amber Heard 2018.

ФОТО: ZUMAPRESS.com / MEGA/Scanpix

Если верить западным изданиям, на этот раз избранником актрисы стал известный режиссер, пишет Viva.

О личной жизни Эмбер Херд говорят куда больше, нежели о ее профессиональной актерской деятельности. Впрочем, саму звезду это, кажется, ничуть не огорчает. Наоборот - она рада, что интересна публике и регулярно дает поводы вновь говорить о себе. Так, в недавнем интервью Эмбер разоткровенничалась о своей бисексуальности, а уже сегодня в сети обсуждают новый роман экс-супруги Джонни Деппа. И нет, на этот раз избранницей Херд стала не женщина.

Андрес Мускетти

ФОТО: Vida Press

Если верить информации западных СМИ, Эмбер начала встречаться с известным аргентинским режиссером Андресом Мускетти. Папарацци запечатлели влюбленных во время свидания. По словам очевидцев, знаменитости целовались и выглядели очень счастливыми. Что ж, посмотрим, сколько продлится новый роман актрисы.

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