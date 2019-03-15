Жена Джексона, родившая ему детей, заявила, что у них не было интимной близости
Королю поп-музыки было 38 лет, когда он женился на 37-летней медсестре Дебби Роу в 1996 году в Сиднее, Австралия. Тогда он только развелся с Лизой Пресли и очень хотел детей, пишет Life.ru.
На фоне вспыхнувших с новой силой обвинений короля поп-музыки в педофилии выясняются все новые подробности его личной жизни. Так, вторая жена певца заявила, что у них не было интимной близости. При этом супруги прожили в браке три года и обзавелись двумя детьми.
По словам Дебби, он использовал ее как «сосуд». Женщина призналась, что ее оплодотворили искусственно, словно лошадь. При этом она не исключает, что отцом детей может быть не Джексон, предполагая, что использовалась донорская сперма. Ведь у сына и дочки светлая кожа и русые волосы. «Они оплодотворили меня, как осеменяют лошадей. Это был технический процесс», - рассказала Дебби.
Роу и Джексон познакомились, когда женщина работала в дерматологической клинике. По словам Дебби, Майкл был «одинок, разведен и хотел детей». А она хотела сделать его счастливым и согласилась рожать ему детей, пишет The Sun.