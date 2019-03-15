Львов хвалите за заботу, а Скорпионов — за сексуальность
Правильно подобранные слова порой могут доставить человеку больше радости, чем любые материальные блага. Какие комплименты понравятся представителям разных знаков Зодиака? Советами делится Teleprogramma.pro.
Овен
Независимый Овен обычно зациклен на себе, так же им свойственна страсть к авантюрам и импульсивность. Они обожают контролировать ситуацию и чувствовать власть. Всегда говорите Овну, как вы восхищаетесь его свободным духом. Ведь это та самая черта, которую они в себе больше всего лелеют.
Телец
Самый упрямый из всех знаков, Телец не уступит в споре, пока не добьется своего. Будьте терпеливы с вашим Тельцом, когда он упрямствует. Не забудьте сказать, насколько вы цените тот факт, что он никогда не сдается и готов до последнего отстаивать свою точку зрения.
Близнецы
Близнецы импульсивны, коварны и со страстью к приключениям. С Близнецами точно никогда не соскучишься. Если вы тесно общаетесь с представителем этого знака Зодиака, то у вас наверняка накопилось множество интересных совместных воспоминаний. Рядом с ними жизнь не бывает скучна, поэтому не забывайте говорить им об этом постоянно.
Рак
Верный и заботливый, Рак также может быть немного навязчивым. Будьте терпеливы и примите во внимание их чувствительный характер. Они всегда что-то делают для вас, и неважно, особый это случай или нет, поэтому не забывайте просто говорить «спасибо» за все их усилия. Потому что на самом деле ваше счастье — это их счастье.
Лев
Они могут быть тщеславными и обожают внимание, но, когда дело доходит до любви, Львы проявляют всю свою преданность. Они могут свернуть горы ради того, чтобы у их близких было все, что им нужно. Вы, в свою очередь, показывайте им свою любовь и восхищение, и не упускайте возможности сказать о том, как вы цените их заботу.
Дева
Аналитический и практический подход Девы к жизни основывается на логике. Дева – один из самых лояльных и честных знаков. Они никогда не будут лгать или делать то, что причинит другому боль. Все, что вам нужно сделать — это сказать им, что вы доверяете их суждениям, и они будут чувствовать себя особенно гордыми.
Весы
Весы — идеалисты и безнадежные мечтатели. Они всегда будут стремиться к достижению идеальных отношений, даже если это нереально. Не смейтесь над этим, лучше расскажите им о свои мечтах, пусть даже самых несбыточных. Таким образом, вы можете сблизиться на стремлении к идеалу.
Скорпион
Хотя Скорпионы могут быть подозрительными и ревнивыми, они верные и страстные любовники. Чувственная сторона жизни их невероятно захватывает, поэтому если вы отметите, как они сексуальны, это будет для них лучшим комплиментом.
Стрелец
Стрелец – независимый и энергичный охотник за эмоциями, что часто приводит к неприятностям. Тем не менее, это постоянное движение, страсть к жизни и новые эмоции – основа их бытия. Если хотите сделать им комплимент, отметьте их бесстрашие и удивительное любопытство.
Козерог
Козероги независимы и недоверчивы, поэтому им трудно сформировать крепкие отношения. Если вы близки с Козерогом, вы, очевидно, много для него значите. Не забудьте признаться представителям этого знака, как сильно вы восхищаетесь их трудолюбием и целеустремленностью – это для них главное.
Водолей
Остроумный и оригинальный Водолей всегда генерирует интересные идеи, которыми он с радостью поделится с вами. Хвалите их тягу к творчеству, поощряйте эту часть их природы! Водолеям важно знать, что их креативность понимают и ценят.
Рыбы
Будучи самым эмоциональным и чувствительным из знаков, Рыбы ищут одобрения со стороны окружающих. Будучи с ними в близких отношениях, обеспечьте им необходимую поддержку, вникните в их интересы, задавайте им вопросы и даже попробуйте погрузиться в их хобби. Это сделает их чрезвычайно счастливыми.