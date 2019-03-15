Львов хвалите за заботу, а Скорпионов — за сексуальность

Овен

Независимый Овен обычно зациклен на себе, так же им свойственна страсть к авантюрам и импульсивность. Они обожают контролировать ситуацию и чувствовать власть. Всегда говорите Овну, как вы восхищаетесь его свободным духом. Ведь это та самая черта, которую они в себе больше всего лелеют.

Телец

Самый упрямый из всех знаков, Телец не уступит в споре, пока не добьется своего. Будьте терпеливы с вашим Тельцом, когда он упрямствует. Не забудьте сказать, насколько вы цените тот факт, что он никогда не сдается и готов до последнего отстаивать свою точку зрения.

Близнецы

Близнецы импульсивны, коварны и со страстью к приключениям. С Близнецами точно никогда не соскучишься. Если вы тесно общаетесь с представителем этого знака Зодиака, то у вас наверняка накопилось множество интересных совместных воспоминаний. Рядом с ними жизнь не бывает скучна, поэтому не забывайте говорить им об этом постоянно.

Рак

Верный и заботливый, Рак также может быть немного навязчивым. Будьте терпеливы и примите во внимание их чувствительный характер. Они всегда что-то делают для вас, и неважно, особый это случай или нет, поэтому не забывайте просто говорить «спасибо» за все их усилия. Потому что на самом деле ваше счастье — это их счастье.

Лев

Они могут быть тщеславными и обожают внимание, но, когда дело доходит до любви, Львы проявляют всю свою преданность. Они могут свернуть горы ради того, чтобы у их близких было все, что им нужно. Вы, в свою очередь, показывайте им свою любовь и восхищение, и не упускайте возможности сказать о том, как вы цените их заботу.

Дева

Аналитический и практический подход Девы к жизни основывается на логике. Дева – один из самых лояльных и честных знаков. Они никогда не будут лгать или делать то, что причинит другому боль. Все, что вам нужно сделать — это сказать им, что вы доверяете их суждениям, и они будут чувствовать себя особенно гордыми.

Весы

Весы — идеалисты и безнадежные мечтатели. Они всегда будут стремиться к достижению идеальных отношений, даже если это нереально. Не смейтесь над этим, лучше расскажите им о свои мечтах, пусть даже самых несбыточных. Таким образом, вы можете сблизиться на стремлении к идеалу.

Скорпион

Хотя Скорпионы могут быть подозрительными и ревнивыми, они верные и страстные любовники. Чувственная сторона жизни их невероятно захватывает, поэтому если вы отметите, как они сексуальны, это будет для них лучшим комплиментом.

Стрелец

Стрелец – независимый и энергичный охотник за эмоциями, что часто приводит к неприятностям. Тем не менее, это постоянное движение, страсть к жизни и новые эмоции – основа их бытия. Если хотите сделать им комплимент, отметьте их бесстрашие и удивительное любопытство.

Козерог

Козероги независимы и недоверчивы, поэтому им трудно сформировать крепкие отношения. Если вы близки с Козерогом, вы, очевидно, много для него значите. Не забудьте признаться представителям этого знака, как сильно вы восхищаетесь их трудолюбием и целеустремленностью – это для них главное.

Водолей

Остроумный и оригинальный Водолей всегда генерирует интересные идеи, которыми он с радостью поделится с вами. Хвалите их тягу к творчеству, поощряйте эту часть их природы! Водолеям важно знать, что их креативность понимают и ценят.

Рыбы