Показать все! Хлое Кардашян вышла в свет в дерзком комбинезоне в сетку

Однако, в отличие от своих поклонников, Кардашян на этой теме акцентироваться не собирается и всеми силами показывает, что она двигается дальше и готова к новому этапу в своей жизни. В частности, звезда то и дело демонстрирует свое роскошное тело, над идеальными формами которого она регулярно трудится в спортзале. И не зря!