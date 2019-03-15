Показать все! Хлое Кардашян вышла в свет в дерзком комбинезоне в сетку
Светская львица подчеркнула все достоинства своей фигуры новым нарядом, пишет Viva.
Последние месяцы о Хлое Кардашян говорили в Сети исключительно в контексте скандального разрыва с отцом ее дочери Тристаном Томпсоном, который изменил светской львице незадолго до родов.
Однако, в отличие от своих поклонников, Кардашян на этой теме акцентироваться не собирается и всеми силами показывает, что она двигается дальше и готова к новому этапу в своей жизни. В частности, звезда то и дело демонстрирует свое роскошное тело, над идеальными формами которого она регулярно трудится в спортзале. И не зря!
На днях сестра Ким Кардашьян появилась на публике в сверхоткровенном наряде и восхитила всех окружающих точеной фигурой. Для выхода в свет Хлое выбрала цельный комбинезон в клетку, который подчеркнул все ее выдающиеся формы.