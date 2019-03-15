«Это точно она?»: фанаты не узнали постаревшую Серябкину

На фото исполнительница позирует в весьма откровенном блестящем наряде, игриво стоя на четвереньках. «Стало теплее...», — подписала снимок сама Серябкина. Поклонники, однако, были к ней беспощадны. Некоторые признались, что вообще перестали узнавать бывшую солистку коллектива Serebro. «Мать, ты постарела», «На всех фото смотрится, как потасканная», «Я сначала не поняла, кто это. Постарела. Возраст дает о себе знать», «Это точно она?», «Как будто 55-летняя бабушка вообще на первом фото», — указали подписчики.

«Если честно, раньше я парилась, когда кому-то не заходило моё творчество и сама я. Читала негативные комменты, где меня хейтели, и цеплялась за каждое обидное слово. Но потом я поняла, что так нельзя. Это абсолютно нормально, когда одних ты раздражаешь, а других нереально прет от твоего творчества. Всегда будут те, кто скажет, что ты не очень... Но мне кажется, важно доверять себе. Чувствовать своё право быть собой, иметь свой взгляд на что бы то ни было. Позволять себе быть таким, каким ты себя чувствуешь», — написала Серябкина.