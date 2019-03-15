Пт, 15.03.2019
Восхитительно! Попа эстонской модели Дианы Хапровой взбудоражила эстонских мужчин СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
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  • Фото: красавица Элина Нечаева покоряет Америку

Фото: красавица Элина Нечаева покоряет Америку
СМОТРИ!

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Elina Nechayeva.

ФОТО: Konstantin Sednev

В отличие от многих эстонских знаменитостей, которые пережидают промозглый эстонский март в теплых странах вроде Таиланда, Элина Нечаева сделала выбор в пользу США. 

Эстонская певица, которая в прошлом году успешно выступила на «Евровидении», где представляла Эстонию, отправилась в Нью-Йорк. «Большое яблоко», - подписала она снимок, сделанный в художественном музее Metropolitan, который певица опубликовала в Instagram. Кстати, фото было сделано в Международный женский день.

После этого Элина посетила оперу Джузеппе Верди «Аида», а также прогулялась по Центральному парку. 

Смотри фото!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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A post shared by Elina Nechayeva 🎶Soprano (@elinanechayeva) on

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