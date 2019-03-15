Фото: красавица Элина Нечаева покоряет Америку

Эстонская певица, которая в прошлом году успешно выступила на «Евровидении», где представляла Эстонию, отправилась в Нью-Йорк. «Большое яблоко», - подписала она снимок, сделанный в художественном музее Metropolitan, который певица опубликовала в Instagram. Кстати, фото было сделано в Международный женский день.