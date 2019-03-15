Какая кошка подходит вам по знаку Зодиака
Найти «свою» породу среди огромного количества прекрасных кошек бывает проблематично. Эксперты сайта Dailyhoro.ru предлагают ознакомиться с рекомендациями астрологов, чтобы понять, какого именно питомца завести себе.
Овен
Активным и непоседливым Овнам вряд ли придется по душе спокойная кошка, привыкшая проводить время во сне. Астрологи рекомендуют обратить внимание на активных бирманских кошек, которые своей игривостью и ярким окрасом покорят пылких Овнов. С таким компаньоном скучать не придется, ведь активные игры с домашним питомцем помогут выплеснуть излишки энергии и оставаться в прекрасном расположении духа.
Телец
Тельцам подойдут кошки персидской породы. Эти животные умны и уперты под стать своим хозяевам, обладают независимым характером, однако преданны и нежны по отношению к тем, кого считают своей семьей. Кроме того, по поверьям, именно персы приносят в дом материальное благополучие, к которому Тельцы всегда стремятся.
Близнецы
Общительным Близнецам компанию составит шотландская вислоухая кошка. Ее игривый нрав и умение приспосабливаться к любым жизненным обстоятельствам прекрасно подойдет непоседливым представителям этого созвездия. Кошки шотландской породы красивы, а значит, Близнецы смогут не только приятно общаться с домашним любимцем, но и похвалиться благородным животным перед близкими.
Рак
Чувствительным Ракам вряд ли придутся по нраву непоседливые представители кошачьих. Им не доставит удовольствия прийти домой и увидеть погром, учиненный не в меру активным любимцем. Для них лучшей породой станет сибирская кошка. Самодостаточные и спокойные, они басовитым мурлыканьем быстро успокоят впечатлительных Раков, а их густая шерстка послужит отличной релаксацией, ведь гладить ухоженного кота-сибиряка — огромное удовольствие.
Лев
Царственным Львам придутся по нраву мейн-куны. Самые крупные представители семейства кошачьих будут прекрасным украшением дома, а также станут отличными друзьями и компаньонами Львов. Эти кошки признают только лидеров, а значит, непременно полюбят хозяина-Льва.
Дева
Девам подойдут бенгальские кошки. Красота, изящные манеры, пронзительный взгляд и высокий интеллект делают этих животных желанными питомцами для практичных людей. Хоть бенгальцы несколько своенравны, но Девы быстро подружатся с этими изящными созданиями, так похожими на них самих.
Весы
Весам стоит обратить внимание на ангорских кошек. Они сочетают в себе прекрасный характер, гармонию и великодушие, свойственные самим Весам. Эти питомцы скрасят самый пасмурный вечер, будут верными друзьями и обязательно привлекут в дом удачу. Астрологи рекомендуют Весам обратить внимание на питомцев с разным цветом глаз. Этот признак указывает на двойственность, которая также присуща представителям этого знака.
Скорпион
Скорпионам подойдут грациозные сиамские кошки, обладающие железным характером. Эти бесстрашные животные славятся способностью защищать хозяина и его имущество, а значит, прекрасно уживутся с отважными Скорпионами. Кроме того, сиамцы общительны и станут лучшими «собеседниками», а их необычный цвет привлечет процветание и удачу.
Стрелец
Общительным Стрельцам можно обратить внимание на курильских бобтейлов. Эта порода обладает всеми необходимыми качествами, присущими Стрельцам: общительностью независимостью, отважностью и высоким интеллектом. Легко обучаемые питомцы не доставят хлопот, а их оригинальная внешность будет радовать глаз.
Козерог
Водолей
Водолеи отличаются оригинальностью, и им астрологи рекомендуют обратить внимание на балинезийскую породу кошек. Эти питомцы привязываются к своему хозяину, не прочь почудить вместе с ним. Эти кошки очень ласковы, легко поддаются дрессировке. Они составят компанию в минуты радости и скрасят вечер, если захочется просто помолчать.
Рыбы
Чувствительным Рыбам нравится все загадочное, манящее своей неизвестностью. Им стоит обратить внимание на экзотов, оригинальная внешность которых никого не оставляет равнодушным. Сходство с совой у этой кошки велико, и яркие круглые глаза еще больше подчеркивают похожесть питомца на мудрую птицу, полную загадок и даже мистики.