Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

"Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле стало чуть лучше. На один шажок лучше, чем было. Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается", — написала Исаева в Instagram.
Представительница певицы накануне сообщила, что Началова находится в одной из столичных клиник на лечении, ее состояние оценивается как тяжелое.
Исаева уточнила, что артистку ввели в состояние искусственной комы, которое необходимо, чтобы организм отдохнул.
Диагноза, который поставили Началовой, Исаева не называет.