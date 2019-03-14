Чт, 14.03.2019
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Представитель Юлии Началовой рассказала о состоянии певицы

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Юлия Началова.

ФОТО: скриншот

Состояние певицы Юлии Началовой улучшилось, сообщила ее пиар-директор Анна Исаева, пишет Ria.ru.

"Я получила новую информацию из больницы о том, что Юле стало чуть лучше. На один шажок лучше, чем было. Пока в реанимации, но организм потихоньку восстанавливается", — написала Исаева в Instagram.

Представительница певицы накануне сообщила, что Началова находится в одной из столичных клиник на лечении, ее состояние оценивается как тяжелое.

Исаева уточнила, что артистку ввели в состояние искусственной комы, которое необходимо, чтобы организм отдохнул.

Диагноза, который поставили Началовой, Исаева не называет.

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