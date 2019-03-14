Травмированный Билан рассказал о своей «половой жизни»

Исполнитель показал в Stories Instagram, как проводит свой день. В частности, на видео Дима Билан продемонстрировал, как делает упражнения, чтобы восстановиться после хирургического вмешательства на сломанной конечности.

В ролике певец лежит на полу и делает махи ногами, смеясь при этом. "Веду половой образ жизни! Самый что ни на есть", – заявил с юмором Дима Билан. При этом музыкант пошутил, что люди XXII века будут такими же, как он. "Какими? Как я! С титановой пластиной в ноге и девятью шурупами. Правда, на время", — высказался артист.

ФОТО: instagram.com/bilanofficial

На другом опубликованном ролике Дима Билан спускается с лестницы на костылях и жалуется. "Знаешь, как бесит? Меня как эмоционального человека с гиперактивностью так бесит это все медленное, я не могу", — признался певец. Затем артист идет стричься: даже, болея, музыкант хочет оставаться красивым и ухоженным.