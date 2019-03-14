Прокушены язык и щека: Вайкуле рассказала, как ее ударило током прямо на сцене

И вдруг я понимаю, что меня бьет током. Я понимаю, что что-то такое происходит, что глаза на лоб лезут. Я отпустила поручень и понимаю, что я падаю. Я выбросила микрофон. Понимаю, что иду назад, смотрю на клавишника и понимаю, что ничего сказать не могу. Я была тогда в очень хорошей форме, я устояла тогда, я не свалилась с этого второго этажа