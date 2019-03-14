Вот-вот родит! Меган Маркл официально ушла в декрет

Последние месяцы для Меган Маркл выдались очень активными: герцогиня регулярно посещала официальные мероприятия, путешествовала и выходила в свет. Однако сейчас, находясь уже на восьмом месяце беременности, Меган решила устроиться себе долгожданный отдых.
Издание Vanity Fair сообщило, что герцогиня Сассекская ушла в декрет. До рождения малыша Маркл больше не будет появляться на официальных мероприятиях. Эту информация подтвердили и в Букингемском дворце:
"У герцогини Сассекской в планах нет визитов на официальные мероприятия. Но она собирается посетить пару частных встреч", - заявил пресс-секретарь.