Чт, 14.03.2019
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Вот-вот родит! Меган Маркл официально ушла в декрет

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Meghan Markle

ФОТО: Stephen Lock / ZUMAPRESS.com

В ближайшее время Меган Маркл не будет появляться на официальных мероприятиях, пишет Вива.

Последние месяцы для Меган Маркл выдались очень активными: герцогиня регулярно посещала официальные мероприятия, путешествовала и выходила в свет. Однако сейчас, находясь уже на восьмом месяце беременности, Меган решила устроиться себе долгожданный отдых.

ФОТО: ROGER GEORGES/SIPA / ROGER GEORGES/SIPA

Издание Vanity Fair сообщило, что герцогиня Сассекская ушла в декрет. До рождения малыша Маркл больше не будет появляться на официальных мероприятиях. Эту информация подтвердили и в Букингемском дворце:

"У герцогини Сассекской в планах нет визитов на официальные мероприятия. Но она собирается посетить пару частных встреч", - заявил пресс-секретарь.

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