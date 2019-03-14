Вид сзади: 23-летняя Деми Роуз соблазняет фанатов аппетитными формами
Британская пышнотелая модель Деми Роуз, которую в Сети прозвали копией американской супермодели и телеведущей Ким Кардашян, восхитила поклонников новым образом.
Модель, которая сейчас отдыхает в Таиланде, поучаствовала в съемке со своей подругой. Девушки с удовольствием позировали перед камерой и получали удовольствие от процесса.
Напомним, что Деми прославилась благодаря нестандартной фигуре. Девушка сумела покорить не только мир моды, но и интернет-пространство. Снимки Деми за считанные минуты набирают тысячи лайков в Іnstagram, а количество подписчиков превышает 8 миллионов.
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