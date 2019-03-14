Три универсальных вида вина, которые подойдут практически к любому блюду

Неважно, что вы готовите, эти вина станут идеальным дополнением к вашему ужину.
Поиск идеального сочетания еды и вина звучит как непростая задача. К счастью, есть три категории вина, которые подходят к практически любому блюду, которое только можно представить.
Игристое вино
Помимо того, что игристое вино праздничное, шипучее и очень вкусное, оно является одним из самых универсальных вин на столе.
Его естественная высокая кислотность отлично оттеняет салаты, морепродукты и блюда с густыми, насыщенными соусами. Пузырьки также делают его прекрасным выбором перед ужином, чтобы пробудить аппетит. Что касается десерта, то здесь лучше всего подойдет бокал полусухого или полусладкого игристого вина.
Розовое вино
Хотя его часто называют "менее серьезной" категорией вина, розовое вино является одной из самых сложных и широких категорий на рынке из-за множества сортов винограда и используемых методов производства. Освежающая кислинка сухого розового цвета, низкий уровень танинов и приятный вкус делают его идеальным компаньоном для разнообразных блюд.
Рислинг
Рислинг считается одним из самых универсальных вин из-за своей высокой кислотности и разнообразных видов. Это вино варьируются от сухого до чрезвычайно сладкого, что делает его отличной парой для любого блюда, особенно из индийской и азиатской кухонь.