Три универсальных вида вина, которые подойдут практически к любому блюду

Поиск идеального сочетания еды и вина звучит как непростая задача. К счастью, есть три категории вина, которые подходят к практически любому блюду, которое только можно представить.

Игристое вино

Помимо того, что игристое вино праздничное, шипучее и очень вкусное, оно является одним из самых универсальных вин на столе.

ФОТО: Benis Arapovic / PantherMedia / Benis Arapovic

Его естественная высокая кислотность отлично оттеняет салаты, морепродукты и блюда с густыми, насыщенными соусами. Пузырьки также делают его прекрасным выбором перед ужином, чтобы пробудить аппетит. Что касается десерта, то здесь лучше всего подойдет бокал полусухого или полусладкого игристого вина.

Розовое вино

ФОТО: Fabrice Michaudeau / PantherMedia / Fabrice Michaudeau

Хотя его часто называют "менее серьезной" категорией вина, розовое вино является одной из самых сложных и широких категорий на рынке из-за множества сортов винограда и используемых методов производства. Освежающая кислинка сухого розового цвета, низкий уровень танинов и приятный вкус делают его идеальным компаньоном для разнообразных блюд.

Рислинг

Рислинг считается одним из самых универсальных вин из-за своей высокой кислотности и разнообразных видов. Это вино варьируются от сухого до чрезвычайно сладкого, что делает его отличной парой для любого блюда, особенно из индийской и азиатской кухонь.