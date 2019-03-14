Неожиданный лидер. Кинолог назвал самую кусачую породу собак

Самой кусачей породой собак, по статистике, оказалась такса. Об этом в беседе с РИА "Новости" рассказал глава Национальной российской кинологической ассоциации Электрон Дементьев.

— Могут быть опасны и диванно-комнатные собаки. Если мы возьмём многолетнюю статистику Санкт-Петербурга, то такса, маленькая собака, стоит на первом месте по числу покусов как людей, так и животных, — отметил Дементьев.