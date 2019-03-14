Анастасия Заворотнюк показала трогательное фото с маленькой дочкой
Совсем недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк стала матерью в третий раз. Дело в том, что Анастасия и ее супруг Петр Чернышев скрывали прибавление в семействе четыре месяца, пишет Eg.ru.
Малышка Мила родилась в октябре прошлого года. Более того, никто и не подозревал о беременности 47-летней актрисы. Сама Заворотнюк уверяет, что смогла скрыть беременность, однако поклонники артистки мало в это верят.
Анастасия - публичная личность, так что скрывать беременность на последних месяцах ей было бы практически невозможно. Пользователи Сети уверены, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери.
Анастасия эти домыслы не комментирует и наслаждается материнством. Сегодня рано утром она поделилась с поклонниками трогательной семейной фотографией, на которой позирует вместе с дочкой и мужем. Также актриса поблагодарила поклонников за поздравления.
«Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!» - подписала кадр Заворотнюк.