Чт, 14.03.2019
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Анастасия Заворотнюк показала трогательное фото с маленькой дочкой
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Анастасия Заворотнюк

ФОТО: Instagram

Совсем недавно стало известно, что Анастасия Заворотнюк стала матерью в третий раз. Дело в том, что Анастасия и ее супруг Петр Чернышев скрывали прибавление в семействе четыре месяца, пишет Eg.ru.

Малышка Мила родилась в октябре прошлого года. Более того, никто и не подозревал о беременности 47-летней актрисы. Сама Заворотнюк уверяет, что смогла скрыть беременность, однако поклонники артистки мало в это верят.

Анастасия - публичная личность, так что скрывать беременность на последних месяцах ей было бы практически невозможно. Пользователи Сети уверены, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери.

Анастасия эти домыслы не комментирует и наслаждается материнством. Сегодня рано утром она поделилась с поклонниками трогательной семейной фотографией, на которой позирует вместе с дочкой и мужем. Также актриса поблагодарила поклонников за поздравления.

«Мы хотим сказать вам всем огромное спасибо за поздравления и теплые пожелания, за каждое позитивное и доброе послание в адрес нашей семьи! Мы ценим. Пусть в ваших домах и семьях всегда живут любовь, радость и счастье!» - подписала кадр Заворотнюк.

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