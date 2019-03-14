Анастасия Заворотнюк показала трогательное фото с маленькой дочкой

Малышка Мила родилась в октябре прошлого года. Более того, никто и не подозревал о беременности 47-летней актрисы. Сама Заворотнюк уверяет, что смогла скрыть беременность, однако поклонники артистки мало в это верят.

Анастасия - публичная личность, так что скрывать беременность на последних месяцах ей было бы практически невозможно. Пользователи Сети уверены, что актриса прибегла к услугам суррогатной матери.

Анастасия эти домыслы не комментирует и наслаждается материнством. Сегодня рано утром она поделилась с поклонниками трогательной семейной фотографией, на которой позирует вместе с дочкой и мужем. Также актриса поблагодарила поклонников за поздравления.