Чт, 14.03.2019
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Вера Брежнева отказалась считать себя украинской певицей

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Вера Брежнева

ФОТО: Instagram

Экс-участница группы «ВИА Гра» Вера Брежнева заявила, что, выходя на сцену, никогда не считала себя представительницей Украины, приводит ее слова Life.ru.

— Я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала как украинскую певицу, — объяснила свою позицию Брежнева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Она вспомнила, что пришла в «ВИА Гру» в январе 2003 года и её первый концерт состоялся в России, в Санкт-Петербурге.

По словам Брежневой, родившейся в Днепропетровской области, ей никогда не приходилось исполнять песни на украинском языке.

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