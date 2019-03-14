Вера Брежнева отказалась считать себя украинской певицей

— Я не участвовала ни в одной «Песне года». Так получилось, что сама Украина меня не воспринимала как украинскую певицу, — объяснила свою позицию Брежнева в интервью для YouTube-канала «Эмпатия Манучи».

Она вспомнила, что пришла в «ВИА Гру» в январе 2003 года и её первый концерт состоялся в России, в Санкт-Петербурге.