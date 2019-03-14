Елена Малышева мечтает сделать пластику

Если стройность фигуры она поддерживает самостоятельно, то работу над морщинами ведет со специалистами. «Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться», — рассказала Малышева. Она также призналась, что готова прибегнуть к помощи пластических хирургов. «Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами», — сокрушается телеведущая.