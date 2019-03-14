Елена Малышева мечтает сделать пластику
13 марта телеведущей исполнилось 58 лет. Однако она совсем не выглядит на свои годы. Чтобы сохранить молодость женщина следит за питанием и делает уколы красоты. Елена Малышева также призналась, что готова прибегнуть к более радикальным методам, пишет Starhit.ru.
Если стройность фигуры она поддерживает самостоятельно, то работу над морщинами ведет со специалистами. «Я уже колю ботокс не знаю сколько лет. Нужно просто выбирать грамотного косметолога. Я считаю, что если есть возможность не состариться, ею нужно воспользоваться», — рассказала Малышева. Она также призналась, что готова прибегнуть к помощи пластических хирургов. «Мечтаю сделать пластику, но не могу, потому что маленькие перерывы между съемочными пулами», — сокрушается телеведущая.
Елена считает, что молодость сохраняют только те, кто готов на жертвы. «Если хочешь быть красивой, когда тебе за 50, то улыбайся и терпи», — призналась женщина. Жесткая самодисциплина помогает ей оставаться такой же активной, как и в начале телекарьеры. Поклонники отметили, что с первого выпуска «Жить здорово!» она ничуть не изменилась внешне.