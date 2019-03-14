Гороскоп на сегодня: для большинства знаков день будет сложным

Овен

Жизненный потенциал находится на низком уровне, возможны ухудшение самочувствия, подавленное настроение, ощущение депрессии и упадка сил.

Можно заниматься решением финансовых вопросов: сегодня вы настроены весьма экономно и вряд ли захотите швырять деньги на ветер.

Телец

Будьте очень осторожны – этот день сложен, противоречив и даже опасен. Желательно отказаться от контактов с сомнительными особами и проявлять максимум разборчивости при новых знакомствах. Поездки могут обернуться неприятностям, если вы проявите легкомыслие или доверите решение важных вопросов людям, которые не отличаются серьезностью. Возможны непредвиденные расходы.

Близнецы

Свойственная Близнецам противоречивость натуры сегодня проявляется особенно ярко, что может привести к значительным неприятностям. Постарайтесь не принимать поспешных решений, особенно если их последствия могут отразиться на жизни членов семьи.

Рак

Возможны финансовые потери, неудачные инвестиции и покупки, крупные незапланированные расходы. Старайтесь не принимать опрометчивых решений, а в случае необходимости действовуйте быстро. День будет весьма непростым.

Лев

Крайне нежелательны перегрузки, от утомительных занятий спортом и изнуряющей физической работы лучше отказаться. Не стоит также погружаться с головой в решение сложных проблем, заниматься делами, которые не вызывают у вас подлинного интереса. День обещает быть легким и приятным для влюбленных.

Дева

Занятия спортом, активный отдых и участие в общественных мероприятиях способствуют росту жизненного тонуса. Вам пойдет на пользу также общение с членами семьи – но лишь в том случае, если вы отложите обсуждение сложных проблем и тревожащих всех вопросов.

Весы

Неплохой день с точки зрения новых знакомств, расширения круга общения и проведения деловых встреч и переговоров. Постарайтесь сократить расходы, финансовая ситуация сейчас оставляет желать лучшего.

Сравнительно легко будет достичь взаимопонимания с родственниками, решить накопившиеся проблемы.

Скорпион

Сложный день. Вам придется приложить массу усилий, чтобы пережить его с минимальными потерями, избежать конфликтов и ссор с близкими людьми. Могут появиться новые друзья и союзники, но отношения с ними будут развиваться медленно, и вам не стоит форсировать события.

В личных отношениях чрезвычайно важны сдержанность и самоконтроль.

Стрелец

Стоит проявить осторожность в решении финансовых вопросов: вероятность неудачных покупок и сомнительных сделок очень велика. Поездки будут интересными и приятными, если вы воздержитесь от излишней откровенности в беседах с попутчиками и сомнительных знакомств.

Козерог

Отложите серьезные дела – велика вероятность ошибок при решении важных вопросов, недоразумений, которые будут иметь далеко идущие последствия. Не торопитесь доверять новым знакомым, проверяйте достоверность любой полученной от них информации.

Водолей

Будьте предельно осторожны в любых делах, касающихся финансов. Велика вероятность значительных потерь, крупных неоправданных расходов, неудачных покупок. Нежелательно давать деньги в долг, а также вести переговоры о кредите. День подходит для поездок, которые не должны быть слишком долгими и утомительными.

Рыбы

Гармонично и приятно складываются отношения с близкими людьми. Удачными будут покупки, в особенности крупные. Ваш творческий потенциал проявится даже в самых простых делах, сделав их по-настоящему интересными.