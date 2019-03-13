Таави Рыйвас набросился на Юри Ратаса

Член Партии реформ Таави Рыйвас обратился к председателю Центристской партии и премьер-министру Юри Ратасу с открытым письмом, сравнив его идею фикс быть премьером с идеей фикс Голлума из «Властелина колец».

Публикуем письмо Таави Рыйваса в сокращенном виде. Целиком читайте его на сайте Elu24.

«Дорогой Юри,

Пишу тебе это письмо, потому что Эстония мне дорога. И мне нисколечко не нравится то, куда ты ведешь нашу страну.

«По-человечески понимаю твое желание как можно сильнее вцепиться когтями в кресло самого главного кабинета Эстонии, и сделать это еще сильнее, чем кот Юхана Партса Мийсу, но я никак не могу понять попытку на скорую руку сколотить правительство в противовес набравшей больше всего голосов на выборах партии и до этого ведущей Эстонию к успеху».

Не буду акцентировать внимание на стиле управления - в Женский день убить надежду на появление в Эстонии первого преьмер-министра-женщины, и это в то время, когда президент страны в Нью-Йорке пропагандирует политический успех женщин - некисло! Но это больше глупое совпадение, чем стратегический выбор. Не буду упрекать и в том, что Март Хельме подтвердил нам факт создания коалиции с EKRE и Isamaa на следующий день после выборов.

Ты хочешь войти в историю как премьер-министр, который завершит в Эстонии либеральную демократию и сбить страну с курса Новой Северной страны...

Но избиратели дали довольно критичную оценку твоему прошлому правительству. Впервые за 12 лет выборы не выиграл действующий премьер...

Але, Раймон из Центристской партии, ты что, действительно веришь в том, что Пыхья-Таллинн оценит выбор твоей партии?

Юри,