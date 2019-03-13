Ср, 13.03.2019
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Ухохотаться можно: лучшие комики открыли фестиваль Международной Лиги Смеха в Таллинне

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В минувшее воскресенье в Центре русской культуры прошел фестиваль «Открытие Международной Лиги Смеха»!

В этот вечер в Таллинне собрались 19 команд: из Эстонии, Украины, Латвии, Финляндии, России и Республики Беларусь!

По итогу игры в сезон прошли 12 команд вместе со своими тренерами, среди которых местные Андрей Титов, Елена Соломина, Игорь Ермаков, Михаил  Кылварт и Марат Аляутдинов, а еще и приглашенные тренера Антон Сасин и 

Александр Якушев (игроки команды КВН "Прима", Курск) и очаровательная украинская актриса и комик Ирина Сопонару. Особо ценно, что на игре присутствовали также создатели проекта "Лига Смеха" - Андрей Петрович Чивурин и Наум Иосифович Баруля.

Игра получилась бесподобной, дальше будет ещё круче! 

Следите за афишей! Смотрите галерею!

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