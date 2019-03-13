Умер бывший муж Лолиты

Арнольд Спиваковский ФОТО: Instagram

О романе с бизнесменом Арнольдом Спиваковским певица прежде предпочитала не рассказывать. Однако сегодня, узнав о смерти некогда любимого мужчины, она не смогла сдержать эмоций. «В моей жизни ты сыграл главную роль. Ты... Бесполезны слова утешения, произнесенные любыми людьми. Люблю всех, кого ты любил на этой Земле. Обещаю не оставлять», — именно такие трогательные слова написала звезда в своем микроблоге, сопроводив подпись под фотографией улыбающегося экс-возлюбленного.

О причинах смерти Спиваковского артистка говорить не стала, что породило множество домыслов в комментариях к посту. Поклонники Милявской тут же принялись выражать слова соболезнования.

С Арнольдом Спиваковским певица познакомилась в конце 90-х. Управлявший московской гостиницей «Пекин» был очарован Лолитой, однако так и не предложил ей стать его законной женой. Артистка признавалась, что во многом обязана бывшему бойфренду — именно он отвез ее в психиатрическую клинику, когда она находилась в депрессии после развода с Александром Цекало.

Однако в СМИ имя Арнольда чаще всплывало в связи с криминальными историями. Так, в начале нулевых директора гостиничного бизнеса обвиняли в хранении наркотиков, а два года назад его задержали в Испании, обвинив в финансовых махинациях.