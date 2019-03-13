Обвиняемый в покушении на Киркорова: «Галкин ревновал к нему Пугачеву и заплатил мне за убийство 1 миллион»
Уроженец Дагестана Хидирнеби Казуев, которого обвиняют в подготовке теракта на концерте Филиппа Киркорова в Махачкале, заявил, что целью взрыва было убийство певца по заказу Максима Галкина. Об этом сообщает News.rambler.ru со ссылкой на «Коммерсантъ» со ссылкой на адвоката обвиняемого Исрафила Гададова.
Казуев рассказал, что в 2017 году во время поездки в Москву к нему подошел Галкин и предложил два миллиона рублей (примерно 27 000 евро) за убийство Киркорова. По словам обвиняемого, артист хотел устранить певца, поскольку приревновал его к Алле Пугачевой. Молодой человек согласился, после чего получил один миллион в качестве аванса, а также телефон и сим-карту.
Казуев попросил провести допрос Галкина, Киркорова и Пугачевой, а также организовать очную ставку с ними. Следствие решило, что цель показаний — «необоснованно затянуть ход расследования по делу», ходатайство отклонили. Тем не менее, адвокат намерен добиться проверки этой версии.
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Алла Пугачева и Максим Галкин
Максим Галкин отказался от комментариев.
12 марта стало известно, что следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении Казуева и еще троих местных жителей. Всех их обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Фигуранты дела не признали свою вину и заявили, что отказались от взрыва на мероприятии, поскольку опасались большого количества жертв.
Филипп Киркоров был третьим мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. В 2011-м певица вышла замуж за Максима Галкина, супруги воспитывают двоих детей.