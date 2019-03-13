Обвиняемый в покушении на Киркорова: «Галкин ревновал к нему Пугачеву и заплатил мне за убийство 1 миллион»

12 марта стало известно, что следственное управление МВД по Дагестану завершило расследование уголовного дела в отношении Казуева и еще троих местных жителей. Всех их обвиняют в подготовке теракта на концерте Киркорова в Махачкале 6 июля 2017 года. Фигуранты дела не признали свою вину и заявили, что отказались от взрыва на мероприятии, поскольку опасались большого количества жертв.

Филипп Киркоров был третьим мужем Аллы Пугачевой, их брак продлился с марта 1994 по февраль 2005 года. В 2011-м певица вышла замуж за Максима Галкина, супруги воспитывают двоих детей.