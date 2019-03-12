Вт, 12.03.2019
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Певец Шаляпин снял трусы перед народом
Россияне возмущны!

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Прохор Шаляпин

ФОТО: Instagram

У православных христиан начался Великий пост, а певец Прохор Шаляпин вступил в него своеобразно. В Instagram появились фотографии совершенного голого артиста, сообщают Dni.ru.

28 апреля Прохор Шаляпин даст совместный со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской концерт в московском храме Христа Спасителя. Билеты на это долгожданное выступление певца и пианистки расходятся как горячие пирожки – кто-то хочет их поддержать, но есть и такие, кто мечтает забросать помидорами. 

Пока неизвестно, как знатный франт Прохор Шаляпин будет одет на концерте. Зато все желающие могут восхититься тем, как певец выглядит в костюме Адама. На его неофициальной странице в социальной сети Instagram появились провокационные снимки, на которых молодой артист предстал перед народом в чем мать родила.

Прохор Шаляпин выложил свои фотографии в обнаженном виде

ФОТО: Instagram

Идеально сложенный, загорелый, белозубый – его считают самым красивым и завидным женихом России. А теперь, когда народ увидел его без трусов, поклонников должно прибавиться.

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