Певец Шаляпин снял трусы перед народом

28 апреля Прохор Шаляпин даст совместный со своей возлюбленной Виталиной Цымбалюк-Романовской концерт в московском храме Христа Спасителя. Билеты на это долгожданное выступление певца и пианистки расходятся как горячие пирожки – кто-то хочет их поддержать, но есть и такие, кто мечтает забросать помидорами.

Пока неизвестно, как знатный франт Прохор Шаляпин будет одет на концерте. Зато все желающие могут восхититься тем, как певец выглядит в костюме Адама. На его неофициальной странице в социальной сети Instagram появились провокационные снимки, на которых молодой артист предстал перед народом в чем мать родила.

Прохор Шаляпин выложил свои фотографии в обнаженном виде ФОТО: Instagram