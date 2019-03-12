Ксения Собчак сцепилась с бывшей женой Богомолова в Instagram
Телеведущая и светская львица Ксения Собчак сцепилась с актрисой Дарьей Мороз, которая приходится бывшей женой режиссеру Константину Богомолову. Поводом послужила запись Собчак в Прощеное воскресенье. Телеведущая решила высказаться по поводу умения прощать, пишет Eg.ru.
«Уметь прощать и уметь просить прощение? На это способны только сильные, уверенные в себе личности. Мелкий и мелочный человек всегда видит унижение в том, чтобы признать неправоту, и чувствует себя «терпилой», если прощает сам. Иногда ты искренне просишь прощения — а в тебя продолжают смачно плевать. И вот тут и происходит главное испытание. Молча обтереться, и пожалеть человека, который не может справиться со своим эго. И не обижаться. Главное — ты сделал свою часть «работы» — остальное не на твоей совести», — написала Собчак.
Вскоре после этого в Instagram Дарьи Мороз появилась публикация, которая, как посчитали многие, стала ответом на запись Собчак. В записи она раскритиковала «философские» посты в социальной сети, которые Мороз считает глупыми и пошлыми.
«Как же я не люблю многоумные философские посты в Инста и моралите всякого рода многозначительные.. На мой вкус, это глупо и пОшло.. Не та площадка, да и вообще...» — указала Мороз.
Дарья Мороз
Ксения Собчак намек прекрасно поняла, поскольку через несколько часов у нее в Instagram появилась еще одна запись. Телеведущая выразила уверенность, что глупость и пошлось везде видят только «карликовые умы».
«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел (даже куда его и не зовут вовсе), в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему», — посоветовала Собчак.
Эти слова Дарья Мороз пока никак не прокомментировала. Напомним, актриса была жената на Константине Богомолове с 2010 по август 2018 года.