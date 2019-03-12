Ксения Собчак сцепилась с бывшей женой Богомолова в Instagram

Дарья Мороз Instagram

Ксения Собчак намек прекрасно поняла, поскольку через несколько часов у нее в Instagram появилась еще одна запись. Телеведущая выразила уверенность, что глупость и пошлось везде видят только «карликовые умы».

«У карликовых умов есть отвратительнейшая привычка приписывать свою мелочность другим. Умный человек даже за глупостью ищет мудрость, пытается извлечь смысл даже из бессмысленного, а с глупым и пошлым человеком ведь как? Куда бы ни пришел (даже куда его и не зовут вовсе), в первую очередь ему в глаза бросается пошлость и глупость. Из миллиарда возможностей он всегда, так сказать, найдет свое, родное. Так что если человек полдня думает про чужую пошлость, не мешайте ему», — посоветовала Собчак.

Эти слова Дарья Мороз пока никак не прокомментировала. Напомним, актриса была жената на Константине Богомолове с 2010 по август 2018 года.