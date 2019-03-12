Гороскоп на вторник: логика приведет вас от пункта А к пункту Б, а воображение – куда угодно

Овен

Жизненный потенциал снижен, настроение оставляет желать лучшего. Сегодня Овны более обычного раздражительны и нетерпеливы, поэтому им будет нелегко поладить со старшими родственниками, деловыми партнерами и начальством.

Телец

Поберегите себя – день связан со снижением жизненного потенциала, есть вероятность травм и заболеваний. Настроение будет нестабильным, приступы раздражительности могут стать причиной ухудшения отношений с близкими людьми. С профессиональной точки зрения день хорош: есть шанс укрепить свои позиции, достичь всех поставленных целей и заключить сделки, сулящие значительную прибыль.

Близнецы

Близнецам не стоит переоценивать свои возможности. Сегодня вам предстоит решить немало проблем, и вы поступите мудро, если постараетесь найти помощников и союзников. Самочувствие нестабильно, не исключены обострения хронических заболеваний, головные боли, простуды.

Рак

Умение поддерживать доброжелательные отношения с коллегами и деловыми партнерами сегодня очень пригодится Ракам. Жизненный потенциал находится на достаточно высоком уровне, переутомление вам не грозит. Можно заниматься домашними делами, оказывать помощь членам семьи.

Лев

Львы более обычного эмоциональны и склонны все происходящее видеть в мрачном свете, поэтому вряд ли смогут правильно оценить все возможности и перспективы, которые открывает этот день. Чрезвычайно важны трезвый взгляд на вещи, не стоит полагаться на свою интуицию.

Дева

Профессиональные проблемы будут не столько серьезными, сколько многочисленными, поэтому день может показаться весьма утомительным. Финансовая ситуация не вызывает беспокойства, можно делать небольшие покупки.

Весы

Весы в этот день смогут решить многие профессиональные проблемы и подняться по служебной лестнице. Это прекрасный день для проявления творческого потенциала, деловых качеств и организаторских способностей. В поездках нужна осторожность; будьте готовы к непредвиденным задержкам в пути, а также проблемам юридического характера.

Скорпион

Сложный день, однако все же не лишенный влияния позитивных тенденций. Ваша задача – быстро и, по возможности, верно ориентироваться в сложных ситуациях, избегая опрометчивых поступков и сомнительных контактов.

Стрелец

Трудности и проблемы сосредоточены в деловой сфере, и наиболее сложным представляется финансовый вопрос. Отношения с коллегами наладятся, как только вы явно выкажете свое стремление положить конец соперничеству и приступить к плодотворной совместной работе.

Козерог

Спокойный и весьма удачный день, который не готовит вам ни сложных испытаний, ни непреодолимых трудностей. Пришло время пожинать плоды своих трудов, подводить итоги проделанной работы, ставить новые цели. Возможны небольшие денежные поступления.

Водолей

Будьте разборчивы в контактах: сомнительные знакомства представляют определенную угрозу. Нежелательно посещение многолюдных собраний. В деловой сфере позитивное влияние звезд достаточно сильно, многие давние проблемы могут быть легко решены благодаря своевременному проявлению инициативы и творческому подходу.

Рыбы