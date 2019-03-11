Названы самые терпеливые знаки Зодиака. А вы уже догадались?

6. Лев

Львы – самодостаточные личности, которые рассчитывают исключительно на себя и не ждут подачек от жизни. А если не ждут, то и проявлять силу терпения им особо не приходится. Правда при этом Лев любит, когда им восхищаются, и говорят ему комплименты, и не будет долго терпеть рядом с собой человека, который не обращает на него внимания. К тому же, считая себя «королевской особой», Лев любит, чтобы вокруг него все «шуршали» и действовали быстро, не затягивая процесс. Довольно быстро соображая, этому человеку не нравится, когда окружающие подтормаживают.

5. Рыбы

Представители знака Рыбы обладают детской наивностью, которая делает их слишком капризными и нетерпеливыми. От томительных ожиданий они сходят с ума, и если есть возможность, обязательно капризничают или надувают губы. Правда поступать подобным образом они могут только в том случае, когда есть, кем командовать. В остальном же слабовольные и зависимые Рыбки вынуждены терпеть и ждать, когда кто-то решит вопрос за них или ситуация разрешится сама собой. Такие томительные минуты ожидания приносят немало страданий Рыбам, но, не имея силы воли, чтобы изменить ситуацию, они продолжают терпеть и терпеть.

4. Близнецы

Эти личности не привыкли терпеть людей, которые им не нравятся, молчать в ответ на слова наглого работодателя или ожидать ответа от любимого человека на свой главный вопрос. С выдержкой у Близнецов явные проблемы, зато они честны перед собой и окружающими, и без утайки выкладывают то, о чем думают. Реноме нетерпеливого человека Близнецы поддерживают и в том, что касается работы. Каким бы делом не занялись личности данного знака, с большой вероятностью они бросят все на полпути, лишь только столкнутся с преградой.

3. Рак

Раки по натуре своей беспокойные личности, которые вечно за все переживают и томят себя ожиданием. Естественно, в таком состоянии говорить о сдержанности не приходится. Им нужно получить информацию здесь и сейчас и ждать они не намерены! И если не обладающий властью Рак будет тихонько изводить себя ненавистным ожиданием, Рак-начальник перейдет на крик и даже визг, с нетерпением ожидая, когда будет выполнено его поручение. Не станет терпеть Рак и отсутствия уюта в своем жилище. После небольшого скандала на благоустройство дома начнет трудиться вся семья.

2. Стрелец

Стрельцы совершенно не имеют терпения. Их слова и действия опережают мысли, а все потому, что личности данного знака совсем не привыкли ждать. И эта особенность характера создает им немало проблем в жизни. Более того, разносторонние Стрельцы пытаются успеть буквально везде, а потому постоянно торопятся. Чем бы ни занимались данные личности, они всегда упускают важные мелочи, которые портят все дело. И происходит это исключительно из-за отсутствия терпения. Но, даже осознавая свои недостатки, Стрельцы не спешат меняться, ведь на изменения в своей жизни нужны воля и терпение.

1. Овен