Названы самые терпеливые знаки Зодиака. А вы уже догадались?

12. Телец
Если вам нужен эталон терпеливости, взгляните на Тельца. Этот человек лучше всего в жизни умеет терпеть, и благодаря этой особенности добивается всего. Телец не расстается с близким человеком, когда понимает что у партнера сложный характер, он не увольняется с работы под давлением руководства. Этот человек будет терпеть, и шаг за шагом менять ситуацию в свою сторону, ведь железное терпение Тельцов дополняется невероятным упорством. Но даже у Тельца терпение не бесконечно. И берегитесь все, если оно вдруг закончится!
11. Весы
Весы обладают удивительной способностью сглаживать ситуацию вокруг себя и всех мирить. Даже если на них оказывается давление, Весы никогда не показывают вида, ведь прекрасно понимают, что агрессия порождает агрессию. Они в спокойном и доброжелательном тоне донесут свою мысль до оппонента, дадут высказаться противоположной стороне и тем самым погасят конфликт. Такой подход позволяет им не расплескивать ценную внутреннюю энергию, которую они тратят на созидание и создание действительно важных вещей.
10. Козерог
Представители данного знака – довольно скрытные личности. Их можно охарактеризовать как своеобразный сосуд с мыслями, эмоциями и грандиозными планами, который совершенно не спешит расплескивать свою энергию и делиться ею с окружающими. Весь свой потенциал Козероги тратят на самореализацию, развитие собственного бизнеса или повышение по службе. При этом подопечные Юпитера обладают феноменальной выдержкой, а потому готовы ждать сколько угодно, если видят свет в конце тоннеля. При этом они очень хваткие и никогда не отступают от своих целей.
9. Скорпион
Представители знака Скорпион умеют прекрасно контролировать свои эмоции и не показывают их окружающим, что является одним из их козырей. Для Скорпиона нередки конфликтные ситуации, но этот человек проявляет терпение, не показывая, что он раздражен или даже взбешен. Аккумулируя энергию внутри себя, Скорпион будет вынашивать план мести и обязательно воплотит его в жизнь, а уже после разразится гневной тирадой в сторону своего обидчика. В борьбе за «место под солнцем» личности данного знака ведут себя точно так же — разрабатывают план действий и, набравшись терпения, выжидают подходящего момента для удара.
8. Дева
Терпению представителей знака Дева можно только позавидовать. Эти личности считают себя умнее, мудрее и лучше других, но привыкли снисходительно относиться к окружающим и давать им шанс на исправление. Перфекционисты в душе, Девы любую работу делают основательно, а значит сосредоточенно и неспешно, чтобы не упустить ни одной детали. Для этого требуется невероятное терпение, которого у личностей данного знака в избытке. Правда не стоит пользоваться терпением Девы. С таким же успехом можно дразнить тигра. Однажды ему это надоест, он просто набросится на вас!
7. Водолей
Руководимые Ураном личности сосредоточены на себе и на своих глобальных целях, а значит их путь долгий и тернистый. Естественно, для его преодоления требуется серьезная выдержка. И Водолеи терпят: рутину, кочевую жизнь, неблагоустроенность, отсутствие отношений, и прочее. От всего этого личности данного знака отказываются ради единственной цели, к которой могут идти всю жизнь. Единственное, чего не могут терпеть Водолеи – попыток управлять ими и необходимости поддерживать вокруг себя идеальный порядок. Тут они срываются в первые дни.
6. Лев
Львы – самодостаточные личности, которые рассчитывают исключительно на себя и не ждут подачек от жизни. А если не ждут, то и проявлять силу терпения им особо не приходится. Правда при этом Лев любит, когда им восхищаются, и говорят ему комплименты, и не будет долго терпеть рядом с собой человека, который не обращает на него внимания. К тому же, считая себя «королевской особой», Лев любит, чтобы вокруг него все «шуршали» и действовали быстро, не затягивая процесс. Довольно быстро соображая, этому человеку не нравится, когда окружающие подтормаживают.
5. Рыбы
Представители знака Рыбы обладают детской наивностью, которая делает их слишком капризными и нетерпеливыми. От томительных ожиданий они сходят с ума, и если есть возможность, обязательно капризничают или надувают губы. Правда поступать подобным образом они могут только в том случае, когда есть, кем командовать. В остальном же слабовольные и зависимые Рыбки вынуждены терпеть и ждать, когда кто-то решит вопрос за них или ситуация разрешится сама собой. Такие томительные минуты ожидания приносят немало страданий Рыбам, но, не имея силы воли, чтобы изменить ситуацию, они продолжают терпеть и терпеть.
4. Близнецы
Эти личности не привыкли терпеть людей, которые им не нравятся, молчать в ответ на слова наглого работодателя или ожидать ответа от любимого человека на свой главный вопрос. С выдержкой у Близнецов явные проблемы, зато они честны перед собой и окружающими, и без утайки выкладывают то, о чем думают. Реноме нетерпеливого человека Близнецы поддерживают и в том, что касается работы. Каким бы делом не занялись личности данного знака, с большой вероятностью они бросят все на полпути, лишь только столкнутся с преградой.
3. Рак
Раки по натуре своей беспокойные личности, которые вечно за все переживают и томят себя ожиданием. Естественно, в таком состоянии говорить о сдержанности не приходится. Им нужно получить информацию здесь и сейчас и ждать они не намерены! И если не обладающий властью Рак будет тихонько изводить себя ненавистным ожиданием, Рак-начальник перейдет на крик и даже визг, с нетерпением ожидая, когда будет выполнено его поручение. Не станет терпеть Рак и отсутствия уюта в своем жилище. После небольшого скандала на благоустройство дома начнет трудиться вся семья.
2. Стрелец
Стрельцы совершенно не имеют терпения. Их слова и действия опережают мысли, а все потому, что личности данного знака совсем не привыкли ждать. И эта особенность характера создает им немало проблем в жизни. Более того, разносторонние Стрельцы пытаются успеть буквально везде, а потому постоянно торопятся. Чем бы ни занимались данные личности, они всегда упускают важные мелочи, которые портят все дело. И происходит это исключительно из-за отсутствия терпения. Но, даже осознавая свои недостатки, Стрельцы не спешат меняться, ведь на изменения в своей жизни нужны воля и терпение.
1. Овен
Этот человек не переносит слова «терпеть». Он не станет терпеть боль, даже если знает, что она скоро пройдет. Просто выпьет таблетку и забудет о ней. В этом весь Овен, который никогда не сидит в ожидании подачек — ни от судьбы, ни от окружающих. Он четко знает, что сам сможет сделать быстрее и лучше, а томить себя ожиданием – смерти подобно. Стоит лишь заметить, что такой подход имеет и негативную сторону. Нетерпеливые Овны часто лишают себя очевидного повышения по службе, горячие личности разрывают отношения с любимыми людьми, не дождавшись от них ответа. В общем, Овны слишком сильно портят себе жизнь из-за несдержанности и импульсивности.