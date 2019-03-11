Могла бы и просто в трусах выйти... Итальянская модель засветила пятую точку из-за короткого платья

Клаудия, которая сейчас проживает в Майами (США), часто участвует в съемках для мужских журналах. На фото поклонники чаще видят ее в купальниках, чем в нормальной одежде, но в этот раз Клаудия решила сделать исключение. Впрочем, о результатах судите сами...