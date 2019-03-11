Могла бы и просто в трусах выйти... Итальянская модель засветила пятую точку из-за короткого платья
Звезда итальянского реалити-шоу и модель 36-летняя Клаудия Романи, которая по версии датского журнала FHM в 2006 году вошла в сотню самых сексуальных женщин мира, приняла участие в фотосессии на пляже.
Клаудия, которая сейчас проживает в Майами (США), часто участвует в съемках для мужских журналах. На фото поклонники чаще видят ее в купальниках, чем в нормальной одежде, но в этот раз Клаудия решила сделать исключение. Впрочем, о результатах судите сами...
Короткое черное платье едва прикрывало ягодицы модели, а при наклонах и порывах ветра и вовсе не оставляло пространства для воображения.