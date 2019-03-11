Гороскоп на неделю: Львам нужно навести порядок в финансах, а Тельцам заняться самообразованием

Астрологический прогноз на неделю для всех знаков Зодиака.
ОВНЫ
Партизанщина в разгаре, занимайтесь подковерными интригами, сейчас вы непревзойденный король при дворе (сыщик, шпион, детектив), располагающий нужной информацией, умеющий тонко манипулировать властными рычагами с пользой для дела. Берите след и идите к цели, не афишируя своих достижений, придерживаясь конфиденциальности. Болтунам позор, завалят посевную! Любые ограничения воспринимайте без отчаяния, а с радостью, они на благо. Лицемерие, чванство, высокое мнение о себе, идеологические разногласия, нарушение законов - это враги удачи, путь к потере репутации и высоких покровителей.
Если подкачало здоровье, корень болезней – психосоматический. Идите на жертвы, проявляйте альтруизм, сочувствие и милосердие, опекайте родных, это зарядит вас колоссальными силами.
ТЕЛЬЦЫ
Тема дружбы, взаимной любви – ключевая. А поскольку сейчас вы обладаете огромным волевым энергопотенциалом, все удастся решить блестяще. Настройтесь на волну безвозмездной чувственной отдачи, учитесь проницательно играть на психологических струнках окружающих – это залог лидерства в брачном союзе, деловом коллективе, семье. Расточительность нынче враг, не потворствуйте желаниям, воздержитесь от необдуманных обещаний.
Следует регулярно учиться, повторение — мать учения. Быть в курсе всех новостей, расширять профессиональные познания, общаться со старыми знакомыми. Все новое – это давно забытое старое. Пускай вас не смущает роль ученика. Ум не должен спать, а быть в высоком тонусе, получать информационную пищу, которая ляжет бесценным вкладом в банк духовного роста. Чужие нравоучения вам не указ, ориентируйтесь на собственные взгляды!
БЛИЗНЕЦЫ
Самые напряженные эпицентры событий - дом и работа, отношения "родители --дети", "начальник-подчиненный", "муж-жена", где следует умело балансировать, прикладывая максимум усилий, чтобы везде успеть: упорядочить быт и творчески реализоваться в роли профессионала. Плюс поддерживать на высоте имидж, вовремя "чистить перышки", модно одеваться и красиво выглядеть.
Стремитесь во всем получать удовольствие, насиловать себя нелюбимым делом глупо - угаснет творческий огонь. В тоже время избегайте напористости, не ищите поддержки у влиятельных лиц, отложите визиты к начальству, заключение договоров, сделок. Пока. Чужие источники прибыли для вас ограничены: если на просьбы "дай" не реагируют, долги не возвращают, смиритесь, так надо.
Ваша миссия – гармонично соединить в себе догматика и психолога. Научиться тонко чувствовать реальное положение вещей и душевное настроение окружающих, чтобы воплотить теорию в практику.
РАКИ
Не пытайтесь с размахом хвататься за все подряд (отправляться в командировки) с целью побольше заработать, в результате силы иссякнут, вас одолеет лень и апатия. Перетерпите, это временная полоса. Старайтесь поддерживать хорошие приятельские отношения с людьми, с конкурентами избегайте конфликтов, их нагло нокаутировать, прогнуть под себя не удастся. Идти на попятную тоже нельзя. Но если вы духовно эволюционируете, ваши действия правильные, тогда сумеете дипломатично договориться и решить наболевшие общие проблемы. Слушайте собственный голос разума, у вас должен быть набор разнообразных инициатив, оригинальных предложений, чтобы склеить треснутые горшки и помириться. Игнорируя чужие интересы, зайдете в фатальный тупик (сотрудничество, супружество).
ЛЬВЫ
Если испытываете острую потребность в любимой половинке и она рядом, но что-то незримое мешает слиться воедино, стать одним целым, не отчаивайтесь, это временно. Винить себя бессмысленно, ведь личное счастье в руках партнера, он командует парадом. Прежде всего нужно избавиться от эгоистичных притязаний, плохих привычек, завышенных требований, а потом настроить свой камертон на сердечную, душевную, интимную волну избранника. И стать верными друзьями. Ведь сексуальный аспект взаимоотношений нынче является главным, ибо преображает и цементирует союз на будущее. Здесь дежавю, перестраивайтесь, совершенствуя любовное мастерство. Это время для исцеления от былых психологических травм.
В профессиональной сфере высокая динамика, наведите порядок с финансами, погасите кредиты.
ДЕВЫ
Вокруг наэлектризованная атмосфера. Пристегните ремни безопасности и придерживайтесь правил движения в деловом, материальном сотрудничестве, браке -малейший промах и авария с разрушительными последствиями неминуемая.Спасет заботливое милосердно-дружественное расположение к людям и мобильная реакция на задание начальства, у которого семь пятниц на неделю, и где можно не спешить с выполнением приказов.
В сфере сотрудничества, торговле, при заключении контрактов витает дух прошлого, требуя переосмысления, продолжать дальше или завершить. Взвесьте все "за" и "против" и потерпите до 28 марта, когда все станет ясно.
У брачных пар перезагрузка в активной фазе, игра в перетягивание каната увлекающая, стимулирует адреналин, старайтесь достичь консенсуса интересов и молитесь на домашний очаг. А партнеру дайте возможность реализоваться на профессиональном поприще, укрепить карьерный фундамент.
ВЕСЫ
Леность, саботаж на работе для вас сейчас – порок. Трудитесь с пристрастием, тяните плуг обязательств не только ради денег, но, в первую очередь, с целью профессионального роста, повышения статуса в социуме, расцвета прибыльного бизнеса. Карьерный лифт запущен и двигается с приличной скоростью. Договаривайтесь, завершайте давние проекты, разруливайте проблемы, которые возвращаются из прошлого (до 28 марта). Личное влияние в сфере коммуникаций огромно, как оратор вы непревзойденны - кладезь мудрости, неоспоримых аргументов, что завораживает публику. Главное – не возгордиться, опасность регресса кроется в глубинных амбициях. Если ощущаете неудачниками себя в личной жизни, под родным кровом неуютно и холодно, это не повод для ссор с домочадцами. Несите покорно крест испытаний, потом все вернется сторицею.
Левые увлечения – это соблазн, который в итоге вылезет боком, ведь рискуете разбить сердце совсем не той особе… Воздержитесь от романтических приключений. Держите на привязи брачную половинку (она привлекательна, сексуальна), чтобы ее не увели.
СКОРПИОНЫ
В любовной сфере переформатирование продолжается. Если вы настроены не стрелять по сторонам в поисках левой пассии, а подарить жар сердца постоянному партнеру - это правильно. Идете верным курсом. Хотя из прошлого возможен возврат старой любовной связи (до 28 марта). Не пытайтесь купить чужие чувства за деньги, узы по расчету бесперспективны. Если сейчас рядом с вами спутник, духовные интересы которого созвучны вашим, идите с ним в унисон, не конфликтуйте. Вы дозрели для высоких отношений. Впрочем, чтобы стать лебединой парой, следует провести инспекцию слабинок интимных взаимоотношений. Что-то устранить, а что-то доработать. А домашние пенаты превратить в оазис удовольствий.
СТРЕЛЬЦЫ
Вы под перекрестным огнем семейных, бытовых, служебных, брачных проблем, и пересидеть этот аврал в окопе не надейтесь. Нужно бороться с форс-мажорными ситуациями - где железным прагматизмом, где эрудицией, а где замысловато и милосердно играть на психологических струнах людей, очаровывать своей яркой харизмой.
В иерархии "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена", как на вулкане "отрабатывайте" и делайте выводы на будущее. Главное – не разрушить то, что было ранее создано, а постараться выйти на более совершенный уровень отношений.
В конечном итоге в семье, доме, работе в ближайшее время все кардинально изменится. Контролируйте собственное поведение, когда вас несет неуправляемая стихия, имейте ввиду - это клятый низменный эгоцентризм, требующий самовосхваления. Целесообразно заняться исследованием родовых корней, фамильных традиций, посетить место рождения, возобновить разрушенные связи с родственниками (до 28 марта). Одиноким пришла пора свить свое семейное гнездо.
КОЗЕРОГИ
Налаживайте отношения с близкими, родственниками, соседями, организуйте встречу с одноклассниками, однокурсниками, давними коллегами. Вместе поностальгируйте, вспоминая былое, вы закрываете старые недоработанные программы и открываете двери в будущее (до 28 марта). Полученная информация имеет кармический подтекст.
А вот с благотворительностью не переусердствуйте, может наступить истощение сил. Отработайте график труда и отдыха. Безвозмездный труд сейчас неблагодарен, чреват убытками. Не навязывайте людям свою помощь. Разве когда попросят. Молчание нынче – золото.
Любые личные инициативы требуют согласования с окружающими, тонко подталкивайте их в нужном направлении, сейчас вам отведена роль шеи, которая вращает головой того, с кем имеете дело. Если одиноки, пора выходить на романтическую охоту.
ВОДОЛЕИ
Поиски источников прибыли – это не только ваши личные хлопоты. Привлекайте партнеров к совместной работе. Вместе вам подвластны все высоты. О "моем"-"твоем" следует забыть, нынче царит только "наше". Все ресурсы в семейном банке суммируются и делятся поровну. Даже скрытые заначки. Договаривайтесь о новых важных покупках, все взвешивайте, просчитывайте плюсы и минусы, созревайте. Но делать их можно только после 28 марта.
Сейчас вы прелестные милашки, очаровать противоположный пол можете с легкостью. Шансы закрутить романтическую интрижку высоки, но все же лучше не рисковать. Это журавль в небе. Сейчас вы любимы и желанны в паре с давним партнером. Не расплескайте эту драгоценную чашу со счастьем.
РЫБЫ
Вы сильная влиятельная личность, у которой семь пятниц на неделю. Желание действовать меняется, под давлением прошлого опыта, информационных промахов. Поэтому взвешивайте, ведите переговоры о серьезных делах до 28 марта, а подписывайте окончательные соглашения, контракты позже. Если очутились в интересной веселой компании - помалкивайте, не распыляйтесь вхолостую, болтовня оттолкнет людей. Вставить свои пять копеек целесообразно, когда ситуация созрела и вам дали слово.
Любвеобильных, тех, кто изголодался по тайным амурным интрижкам, ждет приятный сюрприз (до 25 марта). Если вдруг воспылаете чувствами, симпатиями к давним друзьям, подругам – это тоже нормально, градус романтизма на празднике жизни (в этом году) должен быть высоким.
На профессиональном поприще хозяйничает фортуна, демонстрируйте таланты, достижения, заручайтесь покровительством влиятельных фигур и двигайтесь вверх. Под лежачий камень вода не течет. Главное – сберечь супружеские и семейные узы, здесь отношения выходят на высший виток развития.