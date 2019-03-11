Гороскоп на неделю: Львам нужно навести порядок в финансах, а Тельцам заняться самообразованием

СТРЕЛЬЦЫ

Вы под перекрестным огнем семейных, бытовых, служебных, брачных проблем, и пересидеть этот аврал в окопе не надейтесь. Нужно бороться с форс-мажорными ситуациями - где железным прагматизмом, где эрудицией, а где замысловато и милосердно играть на психологических струнах людей, очаровывать своей яркой харизмой.

В иерархии "начальник-подчиненный", "родители-дети", "муж-жена", как на вулкане "отрабатывайте" и делайте выводы на будущее. Главное – не разрушить то, что было ранее создано, а постараться выйти на более совершенный уровень отношений.

В конечном итоге в семье, доме, работе в ближайшее время все кардинально изменится. Контролируйте собственное поведение, когда вас несет неуправляемая стихия, имейте ввиду - это клятый низменный эгоцентризм, требующий самовосхваления. Целесообразно заняться исследованием родовых корней, фамильных традиций, посетить место рождения, возобновить разрушенные связи с родственниками (до 28 марта). Одиноким пришла пора свить свое семейное гнездо.

КОЗЕРОГИ

Налаживайте отношения с близкими, родственниками, соседями, организуйте встречу с одноклассниками, однокурсниками, давними коллегами. Вместе поностальгируйте, вспоминая былое, вы закрываете старые недоработанные программы и открываете двери в будущее (до 28 марта). Полученная информация имеет кармический подтекст.

А вот с благотворительностью не переусердствуйте, может наступить истощение сил. Отработайте график труда и отдыха. Безвозмездный труд сейчас неблагодарен, чреват убытками. Не навязывайте людям свою помощь. Разве когда попросят. Молчание нынче – золото.

Любые личные инициативы требуют согласования с окружающими, тонко подталкивайте их в нужном направлении, сейчас вам отведена роль шеи, которая вращает головой того, с кем имеете дело. Если одиноки, пора выходить на романтическую охоту.

ВОДОЛЕИ

Поиски источников прибыли – это не только ваши личные хлопоты. Привлекайте партнеров к совместной работе. Вместе вам подвластны все высоты. О "моем"-"твоем" следует забыть, нынче царит только "наше". Все ресурсы в семейном банке суммируются и делятся поровну. Даже скрытые заначки. Договаривайтесь о новых важных покупках, все взвешивайте, просчитывайте плюсы и минусы, созревайте. Но делать их можно только после 28 марта.

Сейчас вы прелестные милашки, очаровать противоположный пол можете с легкостью. Шансы закрутить романтическую интрижку высоки, но все же лучше не рисковать. Это журавль в небе. Сейчас вы любимы и желанны в паре с давним партнером. Не расплескайте эту драгоценную чашу со счастьем.

РЫБЫ

Вы сильная влиятельная личность, у которой семь пятниц на неделю. Желание действовать меняется, под давлением прошлого опыта, информационных промахов. Поэтому взвешивайте, ведите переговоры о серьезных делах до 28 марта, а подписывайте окончательные соглашения, контракты позже. Если очутились в интересной веселой компании - помалкивайте, не распыляйтесь вхолостую, болтовня оттолкнет людей. Вставить свои пять копеек целесообразно, когда ситуация созрела и вам дали слово.

Любвеобильных, тех, кто изголодался по тайным амурным интрижкам, ждет приятный сюрприз (до 25 марта). Если вдруг воспылаете чувствами, симпатиями к давним друзьям, подругам – это тоже нормально, градус романтизма на празднике жизни (в этом году) должен быть высоким.