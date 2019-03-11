Определяем темперамент женщины по цвету белья

Оранжевый цвет - это дружественная теплота огня и очага. Положительные значения этого цвета олицетворяют открытость, спокойствие и глубину. Отрицательная сторона символизирует доступность на грани предложения себя и вседозволенности.

Желтый цвет является оптимистичным, приподнятым, современным, означает спокойствие и удовлетворенность, достижение желаемого в любви и комфорт. Но в отрицательном аспекте желтый цвет может говорить о равнодушии и нежелании стремится к высокой любви, довольствование тем, что имеется.

Зеленый цвет нижнего белья означает стабильность, размеренность и свободу в личных отношениях, иногда указывает на желание свободного полета любви. С другой стороны, зеленый цвет своими некоторыми тонами или определенными оттенками означает распад и деградацию сексуальных отношений, их искусственность и сложность.

Синий цвет в нижнем белье символизирует прохладу, расстояние, духовность или возможно сохраненную элегантность. В его отрицательном значении синий цвет олицетворяет грусть, тоску и апатию, отчуждение, разочарование.

Одним из идеальных цветов для нижнего белья является фиолетовый, который символизирует фантазии, игривость, импульсивность и власть мечтаний.