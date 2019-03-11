Определяем темперамент женщины по цвету белья
Цвет нижнего белья во многом отражает внутренний мир человека, его проблемы, эмоции и отношение к любви. Это касается и сексуальной жизни, а, следовательно, по цвету нижнего белья можно многое узнать о самом владельце, его настроении и предпочтениях в целом, рассказывают Justlady.ru и Segodnya.ua.
Любительницы розового немного наивны и доверчивы, но кто бы мог представить, что белье именно таких оттенков способствует физическому и моральному расслаблению! Девушки, которые выбирают этот цвет очень ранимы, не любят конфликты и часто идут на уступки. А еще эксперты утверждают, что розовый способен поднять настроение. Поэтому для хорошего расположения духа выбирайте белье именно этого цвета. Пусть это будет вашим маленьким секретом в защиту от серых будней.
Красный выбирают уверенные в себе дамы, обладающие мощной сексуальной энергетикой. Безусловно, красный – цвет страсти и огня! Даже не верится, но некоторые ученые утверждают, что одежда красного цвета способна изменить гормональной баланс в организме. Этот активный цвет также оказывает влияние на наше поведение на работе. Выбирающие красный считаются смелыми натурам, которые всегда достигают поставленных целей.
Нижнее белье черного цвета предпочитают, как правило, женщины мудрые и проницательные. Также он помогает преодолеть неуверенность. Не удивляйтесь, но именно черный цвет, как и красный, напрямую связан с сексуальной привлекательностью. И не стоит верить тем, кто утверждает, что черный – это цвет негатива или депрессии. Только не в белье!
Белый цвет и молочные оттенки предпочитают женщины, которые открыты всему новому (как чистый лист). Кроме того, любительницы белого или молочного нижнего белья аккуратны и очень практичны. Ведь белье этих цветов остается незаметным под любой одеждой.
Оранжевый цвет - это дружественная теплота огня и очага. Положительные значения этого цвета олицетворяют открытость, спокойствие и глубину. Отрицательная сторона символизирует доступность на грани предложения себя и вседозволенности.
Желтый цвет является оптимистичным, приподнятым, современным, означает спокойствие и удовлетворенность, достижение желаемого в любви и комфорт. Но в отрицательном аспекте желтый цвет может говорить о равнодушии и нежелании стремится к высокой любви, довольствование тем, что имеется.
Зеленый цвет нижнего белья означает стабильность, размеренность и свободу в личных отношениях, иногда указывает на желание свободного полета любви. С другой стороны, зеленый цвет своими некоторыми тонами или определенными оттенками означает распад и деградацию сексуальных отношений, их искусственность и сложность.
Синий цвет в нижнем белье символизирует прохладу, расстояние, духовность или возможно сохраненную элегантность. В его отрицательном значении синий цвет олицетворяет грусть, тоску и апатию, отчуждение, разочарование.
Одним из идеальных цветов для нижнего белья является фиолетовый, который символизирует фантазии, игривость, импульсивность и власть мечтаний.