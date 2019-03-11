47-летняя Заворотнюк внезапно снова стала матерью

Впрочем, оно и к лучшему: 47-летнюю «прекрасную няню» никто не осаждал в соцсетях вопросами, догадками и оскорбительными комментариями, как ее ровесницу, такую же «возрастную» мамочку Леру Кудрявцеву.

О радостной новости общественность узнала лишь через четыре месяца после родов: оказывается, малышка появилась на свет еще в октябре. К невероятному удивлению и восторгу подписчиков, Настя разместила у себя в Instagram фотографию своей увеличившейся семьи - с лаконичной подписью «Знакомьтесь, Мила», раскрывая тем самым имя очаровательной новорожденной.