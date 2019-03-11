47-летняя Заворотнюк внезапно снова стала матерью
Актриса Анастасия Заворотнюк, как выяснилось, по-прежнему умеет удивлять публику. Любимице зрителей удалось окутать свою семейную жизнь с фигуристом Петром Чернышевым такой плотной завесой тайны, что никто даже не заподозрил, что пара ждет ребенка, сообщает eg.ru.
Отметим, что для Заворотнюк и Чернышева, которые в браке уже 11 лет, это первый совместный ребенок; у спортсмена в прошлом браке детей не было, а вот Анастасия уже дважды была мамой: у нее есть 23-летняя дочь Анна и 18-летний сын Майкл от второго супруга, бизнесмена Дмитрия Стрюкова. К слову, поклонники актрисы тут же предположили, что звезда неспроста окружила рождение третьего ребенка такой тайной. Не исключено, что Заворотнюк не сама вынашивала малышку, а воспользовалась услугами суррогатной матери.
Актриса заверила, что у них с фигуристом не было проблем с зачатием малышки, просто мешали обилие работы и плотные графики. Но Заворотнюк окончательно «созрела» для материнства, увидев младшую дочь Татьяны Навки на премьере ледового шоу «Руслан и Людмила», в котором также принимал участие Чернышев. «Вдруг накрыло абсолютное понимание, что я больше не могу без такой же маленькой девочки», - призналась артистка.
По словам Анастасии, Милу она вынашивала самостоятельно и до пятого месяца скрывала беременность даже от старших детей. На тот момент сын актрисы находился в Москве и больше всех переживал за здоровье мамы и ребенка. Даже в роддом (Анастасия рожала в подмосковной клинике) Заворотнюк поехала вместе с Петром и Майклом, а потом радостные мужчины по очереди держали новорожденную на руках. Анна же познакомилась с сестрой лишь три месяца спустя, когда вернулась в столицу из Нью-Йорка.