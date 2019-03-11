«Бред, глупость». Сухоруков прокомментировал сообщения о съемках «Брата-3»

Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что не хочет слышать о возможном продолжении культовых фильмов «Брат» и «Брат-2». Об этом актер рассказал в интервью «Вечерней Москве».

— Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих «продолжателей» не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать, — заявил артист.

Сухоруков отметил, что не обсуждал с шоуменом Стасом Барецким сънмки в картине «Брат-3». Актер подчеркнул, что разговоров об этом не было и не могло быть.