«Бред, глупость». Сухоруков прокомментировал сообщения о съемках «Брата-3»

Актер уточнил, что не хочет знать шоумена Барецкого и предложил ему открыть дом моделей в тюрьме, пишет Life.ru.
Народный артист России Виктор Сухоруков заявил, что не хочет слышать о возможном продолжении культовых фильмов «Брат» и «Брат-2». Об этом актер рассказал в интервью «Вечерней Москве».
— Даже слышать об этом не хочу, не могу, и знать этих «продолжателей» не желаю. Эта новость мне напоминает бред, глупость, которую даже не знаю как комментировать, — заявил артист.
Сухоруков отметил, что не обсуждал с шоуменом Стасом Барецким сънмки в картине «Брат-3». Актер подчеркнул, что разговоров об этом не было и не могло быть.
Как стало известно ранее, шоумен Стас Барецкий заявил, что планирует принять участие в съемках фильма «Брат-3». После этого в Сети появились петиции с требованием запретить съемки картины.