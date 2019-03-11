Гороскоп на 11 марта: успешными будут обращения к начальству у двух знаков

Овен

Сегодня ожидайте хорошей новости или приятной встречи. Избегайте самоуглубления или, наоборот, беспорядочного общения. Не отправляйтесь в путешествие, так как оно наверняка окажется неудачным. Посвятите день индивидуальному творчеству, домашним хлопотам, общению с близким человеком.

Телец

Сегодня вам следует больше полагаться на собственную интуицию, чем на опыт и дружеские советы. В контактах с партнерами или в отношениях с близкими людьми не проявляйте властности либо излишнего покровительства: вас неправильно поймут. В личной жизни вероятны приятные перемены.

Близнецы

Благоприятный день для начала любого важного дела. Однако не исключено, что ваша потребность в признании и поощрении начальством создаст много проблем или отрицательно скажется на авторитете. Звезды предостерегают от неожиданного препятствия в работе.

Рак

Интересные встречи обеспечены многим Ракам, особенно женщинам, которые будут испытывать на себе пристальное внимание мужчин. Полезны общение в коллективе, групповые занятия, совместная работа или отдых среди единомышленников. Мужчинам-Ракам следует проявить терпение и тактичность. Возможна ссора с близким человеком.

Лев

День готовит немало соблазнов и искушений, в борьбе с которыми вы выйдете победителем. Препятствия на вашем пути могут разбудить ваши скрытые внутренние силы, и тогда вам по плечу станет любой подвиг. Постарайтесь сдерживать эмоции. Избыток тщеславия может ввергнуть вас в заблуждение.

Дева

Этот день пройдет под знаком интуиции, подкрепляемой здравым смыслом и верными действиями. Ваши суждения будут своевременными и точными, что хорошо скажется на авторитете. Благоприятный день для отдыха, духовного преображения, преодоления сомнений.

Весы

Сегодня вы окажетесь в центре внимания. Вас ждет воплощение наиболее сильных и честолюбивых желаний. Хорошее время для развития коммерческих связей, личных отношений. Сегодня ожидайте деловых предложений. Финансового успеха вы добьетесь с помощью партнеров или влиятельных покровителей.

Скорпион

День благоприятен для проявления ваших талантов в профессиональной сфере деятельности, для раскрытия творческого потенциала и успеха в личной жизни. Звезды рекомендуют закончить все дела, которые вы по каким-либо причинам откладывали. Сегодня вы с невероятной легкостью сможете получить то, что раньше казалось недоступным.

Стрелец

Первая половина дня сулит новые знакомства, романтические увлечения, любовные приключения. В сфере профессиональной деятельности вы без особенных усилий сможете справиться с любым делом. Блестящие организаторские способности и стремление вести за собой массы помогут вам сплотить вокруг себя ряды единомышленников.

Козерог

Ваши отношения с домашними вполне стабилизируются и наполнятся тихим взаимным удовлетворением. Вероятны домашние хлопоты. Главное – сохранить внутреннее равновесие и уверенность в своих силах. Обратите внимание на здоровье, берегите нервы.

Водолей

Новые идеи или влияния принесут успех. Вечером полезно посидеть возле огня. Постарайтесь сохранить равновесие и хладнокровно рассматривайте даже самые сложные проблемы.

Рыбы