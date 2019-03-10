«Пошлая Молли» снова едет в Таллинн

«Пошлая Молли» представляет собой смесь поп, панк и рок музыки. Украинский музыкант Кирилл Бледный буквально ворвался в мир независимой российской музыки своим дебютным альбомом «8 способов как бросить…», а главный хит с альбома «Нон-стоп» долгое время звучал из каждой колонки. Кирилл не спроста полюбился слушателям. Он обладает ярким образом рок-звезды, да и сам неоднократно признавался о своей любви к Курту Кобейну.

​«Пошлая Молли» — это невероятная энергетика. Сногсшибательная программа каждого выступления не оставляет равнодушных. Благодаря частым перфомансам Кирилла, его песни стали любимыми не только у твоей сестры, но и у тонны благодарных фанаток, которые только и ищут повод его поцеловать.

Кроме того, на концертах ​«Пошлая Молли» не редки случаи, когда на сцене появляются неожиданные гости, от которых рукоплещет весь зал. Слушайте их песни и наслаждайтесь удивительной смесью рока, поп-музыки и панка.

«Таллинн, нас ждет самый масштабный сольный концерт в нашей с вами истории! 22 марта встречаемся в Rock Cafe и зажигаем на максимуме. Мы подготовим сногсшибательную программу, исполним все наши песни и станцуем все наши танцы! Обещаем сюрпризы и сумасшедший вечер. И помни — билетов на всех снова может не хватить», - обратились музыканты к таллиннским поклонникам.

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