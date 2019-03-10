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«Евровидение-2019»: после премьеры песни Лазарев теряет шансы на победу

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ФОТО: Скриншот с видео

Россия опустилась в рейтинге букмекеров.

После официальной премьеры песни "Scream" представитель от России на песенном конкурсе "Евровидение-2019" певец Сергей Лазарев опустился в рейтинге букмекерского прогноза на вторую позицию.

Обновленные рейтинги букмекеров опубликованы на международном сайте песенного конкурса. Тройка лидеров на данный момент выглядит так:

  • Нидерланды;
  • Россия;
  • Швеция.

До презентации песни Россия занимала первое место в рейтингах букмекеров.

Теперь в лидеры вырвался представитель Нидерландов, 25-летний поп-певец Дункан Лоренс (Дункан де Мур). Покорять Израиль конкурент Сергея Лазарева отправиться с композицией "Arcade", которой и прогнозируют победу с вероятностью 18%.

Швецию на "Евровидении-2019" представит Джон Лундвик с песней "Too Late for Love" ("Слишком поздно для любви"). Этому исполнителю букмекеры пророчат третье место. Швеция традиционно занимает высокие места на "Евровидении", шесть раз побеждая в конкурсе. За последние 15 раз представители страны девять раз оказывались в топ-10, что также является высоким результатом.

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