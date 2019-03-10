Папарацци: Ирину Шейк в крошечном черном бикини подловили на пляже

Правда, на церемонии «Оскар» Ирина ну очень искренне обнималась с Гагой, а потом певица в интервью Джимми Киммелу заявила, что для них с Купером это была всего лишь игра. «Я — артистка, и я полагаю, что мы с Брэдли проделали прекрасную работу… обманули вас!» — сказала она.