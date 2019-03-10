Умер исполнитель роли СиСи Кэпвелла в «Санта-Барбаре»

Артист считается ветераном мыльных опер: в 1978 и 1979 годах он признавался лучшим актером этого формата по версии журнала Soap Opera Digest за роль в телесериале «Дни нашей жизни», который транслируется с ноября 1965-го по сей день. В этом сериале Аллан снимался с 1971-го по 1985 год..