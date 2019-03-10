День обещает быть сложным, но двух знаков Зодиака это не касается: гороскоп на 10 марта

В сфере личных привязанностей негативные тенденции также весьма сильны. Родственники требовательны и бескомпромиссны, мало кто готов принять во внимание интересы окружающих, если для этого необходимо отложить исполнение собственных желаний. Влюбленным следует избегать ссор – если отношения испортятся сегодня, наладить их будет непросто.

Овен

День характеризуется снижением энергетической активности, Овны могут ощущать упадок жизненных сил, терять интерес к тому, что недавно занимало их мысли. Сосредоточенность на собственных переживаниях, к тому же не самых приятных, может стать причиной конфликтов с близкими людьми, в отдельных случаях дело дойдет до полного прекращения отношений на какое-то время.

В деловой сфере складывается более благоприятная ситуация, но и здесь победы вряд ли будут даваться легко. Выбирайте несложные дела, которые можно быстро завершить. Для начала работы над долгосрочными проектами этот день не подходит.

Телец

Спокойный и гармоничный день. Плоды упорства и трудолюбия не заставят себя ждать, ваша природная целеустремленность позволит одержать победу над конкурентами. Деловые переговоры дадут ожидаемые результаты, хотя займут больше времени, чем вы предполагали. Можно решать финансовые вопросы, обсуждать возможность получения кредита.

Отношения в семье – сфера жизни, которая находится под влиянием позитивных тенденций. Проблемы маловероятны, есть шанс восстановить отношения после ссоры, договориться о планах на будущее. Влюбленные смогут избежать конфликтов, если будут терпеливы и снисходительны друг к другу; не последнюю роль сыграет и чувство юмора.

Близнецы

День противоречивый, полный событий и нелегких испытаний. В деловой сфере возможны проблемы, решение которых потребует от вас незаурядной изобретательности и завидного упорства. Сейчас не самый подходящий момент для того, чтобы выступать со смелыми идеями или пробовать нечто новое. Верность традициям и готовность выполнять распоряжения руководства позволят избежать многих осложнений.

Непросто складываются любовные отношения, возможны серьезные ссоры, конфликты, причина которых будет отнюдь не пустячной. Не думайте, что романтическое путешествие, свидание в экзотической обстановке или поразительный подарок помогут помириться: такие «косметические» меры ситуации не изменят.

Рак

Постарайтесь провести больше времени с близкими людьми – сегодня именно их общество поможет вам избежать неприятных событий и снижения жизненного тонуса. Особенно сильны благоприятные тенденции в сфере романтических отношений. Возможны многообещающие знакомства, встречи, которые изменят к лучшему вашу личную жизнь.

Некоторую опасность представляют для вас иностранцы или случайные попутчики. Нежелательно отправляться в одиночку в далекие поездки. Успехи в работе будут весьма значительными, если вы самостоятельно займетесь решением наиболее сложных задач и не станете искать союзников среди людей, которые уже однажды подвели вас.

Лев