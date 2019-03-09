Проданные билеты на «Евровидение-2019» будут аннулированы

Скандал с продажей билетов на нынешний песенный конкурс "Евровидение" в Тель-Авиве продолжается. После того, как организаторы решили приостановить продажу билетов, сейчас проданные билеты обязали вернуть.

Речь идет о трехстах билетах, зарезервированных для связанных с мероприятием людей, которые, даже заплатив полную стоимость, не ждали вместе с десятками тысяч людей, желающими купить билеты. Эти билеты предназначены на финальный концерт на лучшие места в зале, сообщает TCH со ссылкой на издание The Times of Israel.

"Продажа билетов онлайн или через кассу на полуфиналы и финал "Евровидения" должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены для реализации в соответствии с правилами Kan", - говорится в заявлении телекомпании.