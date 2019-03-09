Проданные билеты на «Евровидение-2019» будут аннулированы
После подозрений в нарушениях при продаже билетов агентство Leaan заявило, что билеты на мероприятие придется вернуть.
Скандал с продажей билетов на нынешний песенный конкурс "Евровидение" в Тель-Авиве продолжается. После того, как организаторы решили приостановить продажу билетов, сейчас проданные билеты обязали вернуть.
Речь идет о трехстах билетах, зарезервированных для связанных с мероприятием людей, которые, даже заплатив полную стоимость, не ждали вместе с десятками тысяч людей, желающими купить билеты. Эти билеты предназначены на финальный концерт на лучшие места в зале, сообщает TCH со ссылкой на издание The Times of Israel.
"Продажа билетов онлайн или через кассу на полуфиналы и финал "Евровидения" должна быть отменена, а билеты должны быть возвращены для реализации в соответствии с правилами Kan", - говорится в заявлении телекомпании.
Как людям будут возвращать деньги пока неизвестно, но Kan заявила, что это только первая стадия расследования, которая показало, что что десятки билетов в лучших местах были проданы влиятельным работникам СМИ и представителям спортивного мира, а не общественности, что противоречит инструкции.