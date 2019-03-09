Подробности смерти Люка Перри: актера отключили от аппарата жизнеобеспечения

В Сети появились подробности смерти американского актера Люка Перри, которого не стало 4 марта, пишет TCH.

Как рассказал инсайдер изданию US Magazine, родным звезды сериала "Беверли-Хиллз" пришлось принять непростое решение и отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Как известно, 27 февраля Люка Перри экстренно госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с инсультом. В связи с тяжелым состоянием врачам пришлось ввести Перри в состояние искусственной комы. Семья артиста надеялась, что его мозг со временем восстановится.

"Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния через 48 часов. Но он так и не пришел в сознание. Это было ужасно", - рассказал источник.

Через пять дней после этого, 4 марта, семья Люка Перри, учитывая его невесту Венди Мэдисон Бауэр, приняли трудное решение вывести его из жизнеобеспечения.