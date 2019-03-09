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Подробности смерти Люка Перри: актера отключили от аппарата жизнеобеспечения

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(FILES) In this file photo taken on October 05, 2010 Actor Luke Perry poses during the TV series photocall "Goodnight for Justice" during the 26th edition of the five-day MIPCOM, on October 5, 2010 in Cannes. - Actor Luke Perry, who starred in the hit 1990s television series "Beverly Hills, 90210," died on March 4, 2019 at the age of 52 after suffering a massive stroke, his agent said. (Photo by Valery HACHE / AFP)

ФОТО: VALERY HACHE / AFP

Родным звезды пришлось принять непростое решение. 

В Сети появились подробности смерти американского актера Люка Перри, которого не стало 4 марта, пишет TCH.

Как рассказал инсайдер изданию US Magazine, родным звезды сериала "Беверли-Хиллз" пришлось принять непростое решение и отключить его от аппарата жизнеобеспечения.

Как известно, 27 февраля Люка Перри экстренно госпитализировали в одну из больниц Лос-Анджелеса с инсультом. В связи с тяжелым состоянием врачам пришлось ввести Перри в состояние искусственной комы. Семья артиста надеялась, что его мозг со временем восстановится. 

"Близкие Люка надеялись, что его выведут из этого состояния через 48 часов. Но он так и не пришел в сознание. Это было ужасно", - рассказал источник.

Через пять дней после этого, 4 марта, семья Люка Перри, учитывая его невесту Венди Мэдисон Бауэр, приняли трудное решение вывести его из жизнеобеспечения.

Напомним, что Люк Перри умер в понедельник, 4 марта, в кругу семьи. Ему было 52 года.

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