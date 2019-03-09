Ольга Бузова поставила Сеть на уши снимком с возлюбленным

"Ой, а я так и поняла что это Леша Свик", — догадались подписчики теледивы. Но некоторые предположили, что это Элджей, Джиган или с резидент Comedy Club Тимур Батрутдинов, — сообщает teleprogramma.pro.

"Свик это … даже у него в инсте есть такой балахон, да и Бузова ему поцелуйчики шлет в комментарии", — убежден один из фанатов.